Las ayudas 'Leader' movilizarán 2,2 millones de inversión en el Valle del Jerte

El grupo de acción local del Valle del Jerte, Soprodevaje, ha resuelto las convocatorias 'Leader' 1/2025 y 2/2025 con la concesión de más de 1,57 millones de euros en ayudas para 26 proyectos promovidos por ayuntamientos, empresas y cooperativas de la comarca, unas actuaciones que movilizarán una inversión cercana a los 2,2 millones de euros.

Según ha informado la entidad, las ayudas se distribuyen entre trece proyectos municipales, que recibirán más de 850.000 euros, y otros trece impulsados por empresas y cooperativas, con una financiación superior a los 725.000 euros.

En el ámbito municipal, las actuaciones previstas incluyen la creación y mejora de instalaciones deportivas, la adecuación de parques infantiles, la modernización de casas de cultura, nuevos espacios de convivencia, la puesta en marcha de refugios climáticos y trabajos de recuperación, accesibilidad y embellecimiento de los municipios.

Por su parte, la línea destinada a empresas apoyará la creación de nuevos negocios y la modernización de iniciativas ya existentes, con inversiones en comercios y servicios de proximidad, establecimientos de restauración, consultorías de innovación, talleres mecánicos, centros de estética y proyectos vinculados a la transformación, comercialización y digitalización del sector agroalimentario, especialmente a través de cooperativas.

El grupo de acción local ha señalado que estas resoluciones se enmarcan en la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Valle del Jerte 2023-2027 y que con ellas queda comprometido un alto porcentaje de los recursos previstos para ese periodo.

La gerente de la entidad, Elisa Esteban, ha afirmado que las ayudas permiten transformar la estrategia de desarrollo en "proyectos reales que mejoran la vida de las personas" y persiguen que el Valle del Jerte "siga siendo un territorio atractivo para vivir, trabajar e invertir".