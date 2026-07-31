La autovía A-66 se cortará este viernes a la altura de Cáceres en sentido Gijón para retirar un vehículo incendiado

La autovía A-66 permanecerá cortada al tráfico este viernes, 31 de julio, desde las 7,30 horas a la altura del punto kilométrico 564, en el término municipal de Cáceres en sentido Gijón, con motivo de las labores de rescate del vehículo que resultó incendiado en la noche del pasado 27 de julio.

Durante la actuación, la Guardia Civil establecerá un desvío alternativo por la carretera N-630, a través del casco urbano de Cáceres, mientras que la circulación por la autovía A-66 sentido Sevilla no se verá afectada por dicho corte.

Asimismo, quedará cortada la incorporación a la A-66 desde la N-523, en el punto kilométrico 2,800, en sentido Gijón, no afectando este corte al sentido Cáceres, que permanecerá abierto al tráfico con normalidad, según informa la Guardia Civil.

Los paneles de mensajería variable informarán de estos cortes, mientras que patrullas del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cáceres velarán por la correcta señalización de los desvíos y por el normal desarrollo de la circulación en las zonas afectadas, garantizando la seguridad de los usuarios de la vía.

La Guardia Civil recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación, extremar la precaución, respetar la señalización provisional y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes.