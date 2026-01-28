AUTÓNOMOS

ATA cifra en 244 millones el coste de las trabas burocráticas a los autónomos extremeños

Aseguran que un trabajador por cuenta propia destina una media de 200 horas al año exclusivamente a realizar trámites con las diferentes administraciones y al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de Seguridad Social.

Redacción

Extremadura |

Funcionarios
Funcionarios | Agencia EFE

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Extremadura ha criticado la "insoportable carga burocrática que soportan los 81.425 autónomos extremeños y ha cifrado en 244 millones de euros su coste para estos trabajadores.

"Los datos son contundentes: un trabajador por cuenta propia destina una media de 200 horas al año exclusivamente a realizar trámites con las diferentes administraciones y al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de Seguridad Social. Esta dedicación no solo supone una pérdida de tiempo productivo, sino que tiene un impacto económico directo", ha advertido.

Así, en términos globales, la burocracia y el cumplimiento normativo le cuestan al colectivo en Extremadura más de 244 millones de euros al año y más de 16.285.000 horas dedicadas por los autónomos a gestionar trámites burocráticos.

