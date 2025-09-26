La Asamblea Reprueba a la Consejera de educación por el conflicto del Transporte Escolar en el inicio del Curso

La Asamblea de Extremadura ha aprobado la reprobación de la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, por la falta de transporte escolar para más de 5.000 alumnos extremeños en los primeros días de curso.

Esta reprobación, recogida en una propuesta de impulso defendida en el pleno de la Asamblea por la diputada del PSOE Soraya Vega, ha contado con los votos a favor del grupo proponente y de Unidas por Extremadura, mientras que Vox se ha abstenido y el PP la ha rechazado.

En su intervención, Vega ha criticado que al Ejecutivo extremeño le ha faltado echar la culpa a los miles de niños que no han contado con transporte escolar por vivir donde viven, fundamentalmente en zonas rurales, cuando, en su opinión, las "máximas responsables" han sido la consejera, que no ha estado presente en el pleno, y la presidenta de la Junta, María Guardiola.

Por ello, ha considerado que es necesario exigir responsabilidades a través de esta iniciativa respecto a uno de los hechos "más graves que han ocurrido" en los últimos tiempos en la región.

Vega ha hecho un repaso pormenorizado de los hitos que ha registrado el conflicto con empresas de transporte y que provocó que miles de menores se quedaron "tirados" por la "insoportable incompetencia" y "falta de gestión" de Vaquera y Guardiola.

Además también ha afeado la socialista las "pseudosoluciones" aportadas por la Junta para solucionar la situación, como las ayudas de 0,26 euros por kilómetro para que las familias trasladasen a sus hijos o clases online.

De este modo, ha insistido en que Vaquera es la "única responsable" de deteriorar un servicio público tan fundamental como es la educación y "por eso se tiene que ir, hoy mejor que mañana" o de lo contrario, ha dicho, debe ser cesada por Guardiola.

También ha tenido palabras de crítica para Guardiola, de la que ha dicho que "ha vuelto a bajar los brazos" ante otra crisis, como hizo con los incendios, "poniéndose detrás de Bautista". "Yo me pregunto quién será el siguiente", ha dicho.

Asimismo, la diputada socialista ha afeado que Guardiola haya vuelto a demostrar que Extremadura le queda "tremendamente grande" al trazar una "dolorosísima línea" ente niños de primera y de segunda clase, proporcionando un ataque "clarísimo" al mundo rural.