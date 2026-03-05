La Asamblea de Extremadura inaugura el ciclo de conciertos 'Marzo de Mujeres' con la actuación de Carolina Valiente

La Asamblea de Extremadura ha inaugurado este miércoles el ciclo de conciertos 'Marzo de Mujeres' con la actuación de Carolina Valiente Rangel junto con el flautista del Conservatorio de Almendralejo Alfonso Vázquez.

Más de un centenar de personas se han dado cita este miércoles en el Patio Noble para disfrutar del talento de estos dos jóvenes extremeños en el primer recital del ciclo, que ha sido inaugurado por el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, y que nace con el objetivo de apostar y dar visibilidad a los artistas extremeños.

"Quiero reafirmar nuestro compromiso con la cultura y con nuestros artistas. Que todos los extremeños sepan que tienen abiertas las puertas de esta casa", ha asegurado Naharro.

La joven artista, natural de Monesterio, ha interpretado durante la actuación temas como 'Aunque tú no lo sepas' o 'Me quedo contigo' y ha arrancado los aplausos de los asistentes.

El acto continuó con la presentación de la exposición artística 'Hilando I-Realidad', de Rosana Soriano, compuesta por 31 obras, ha informado la Asamblea en nota de prensa.

La propia artista ha agradecido a la institución que acoja su último trabajo y ha hecho un análisis de los once años dedicados a sus obras. Además, Soriano acompañó a los asistentes del acto a hacer un recorrido por cada una de sus obras.

La exposición estará abierta al público durante el mes de marzo en horario regular de la Asamblea de Extremadura.

