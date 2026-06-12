La Asamblea conmemora sus 43 años invitando a mirar con orgullo el camino recorrido y a renovar el compromiso con el futuro

El presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, ha invitado a mirar con "orgullo" el camino recorrido por la institución en las últimas cuatro décadas pero, al mismo tiempo, a renovar el compromiso con el futuro de la región.

"Las instituciones no son únicamente normas, sus procedimientos o edificios. Las instituciones son, sobre todo, las personas que lo hacen posible", ha señalado Naharro durante su intervención este jueves en el acto institucional por el 43 aniversario de la constitución de la Asamblea.

Así, durante el transcurso del mismo, se ha reconocido a quienes representan el presente y el futuro de la institución y también a los que han contribuido a construirla con su trabajo a lo largo de los años.

De esta forma, se ha distinguido a un conjunto de trabajadores del parlamento autonómico que en la última década han culminado su trayectoria profesional, mientras que los nuevos diputados han recibido sus medallas.

A los nuevos parlamentarios ha trasladado Naharro que la medalla que acaban de recibir representa "mucho más que una condición institucional", ya que constituye el compromiso con el servicio público, la responsabilidad de legislar y controlar la acción de gobierno y la obligación de trabajar por el bienestar el progreso y la convivencia de todos los ciudadanos de Extremadura.

"Con esta imposición de medallas se inicia un nuevo ciclo parlamentario, una etapa que a mí personalmente me gustaría que estuviera marcada por el respeto, el diálogo y la búsqueda del interés general por encima de cualquier diferencia", ha puesto en valor.

El acto institucional ha tenido lugar en el Patio de los Naranjos y al mismo han asistido miembros de la Junta de Extremadura, como el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, quien ha pronunciado un discurso; y el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle.

Además del delegado del Gobierno, José Luis Quintana, y los subdelegados en Badajoz y Cáceres, Maribel Cortés y José Antonio García, respectivamente; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, y otras autoridades civiles y militares.

NAHARRO DICE QUE TIENEN CABIDA "TODAS LAS VOCES LEGÍTIMAS"

Manuel Naharro ha reseñado que la Asamblea de Extremadura es la casa de todos los ciudadanos y en ella tienen cabida "todas las voces legítimas" y "todas las aspiraciones de una sociedad plural".

"Esa es la grandeza del parlamentarismo, convertir la diversidad en diálogo y las diferencias en acuerdos que hagan avanzar nuestra comunidad", ha recalcado Naharro, quien además ha mostrado su deseo de que quienes tienen responsabilidades en esta institución sepan actuar siempre "con altura de miras", con "respeto" a sus diferencias y con "lealtad" a los ciudadanos a los que sirven.

"Porque las legislaturas han pasado y seguirán pasando. Las personas cambian, pero las instituciones permanecen. Y nuestra obligación es entregar a las generaciones futuras una Asamblea más fuerte, más cercana y siempre útil para Extremadura", ha concluido.

ABEL BAUTISTA LLAMA A TRABAJAR POR UN PROYECTO COMÚN

Por su parte, el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha invitado a los diputados a trabajar "todos" por un proyecto común y de región, que se llama "Proyecto Extremadura" y en el que "hacen falta todos".

Bautista ha incidido en que más allá de la cifra del aniversario, en este acto se celebra algo "muchísimo más importante" que es la creación, la existencia y la permanencia de las instituciones democráticas.

Así ha considerado que la consolidación de una institución democrática se produce cuando quien pertenece a la misma ha nacido con posterioridad a su creación, como pasa en estos momentos.

No obstante, ha indicado que la consolidación de las instituciones, en modo alguno, es definitiva, sino dependiente de la voluntad y compromiso de todos cuantos forman parte de la misma y formarán parte en el futuro.

También ha aludido Bautista a que por la Asamblea en sus más de 40 años han pasado muchos diputados y diputadas de varios partidos políticos, momento en el que ha abogado por que haya una "discrepancia sana" entre formaciones.

Abel Bautista ha dicho que, consultando diario de sesiones de los primeros plenos, se podía observar "disputas dialécticas", pero se ha preguntado si "vivían la polarización y los momentos de crispación" que, en ocasiones, protagonizan los actuales diputados.

"En estos 43 años hemos reformado nuestro Estatuto de Autonomía en cuatro ocasiones y hemos celebrado 12 elecciones autonómicas. Y debemos preguntarnos si nuestro debate parlamentario es hoy más rico y más respetuoso que en el año 1983", ha reflexionado.

"No logramos entender cómo fue posible el entendimiento, el diálogo, el consenso, la cesión y el respeto hace 43 años, cuando todo estaba por construir y se antoja algo difícil e incluso como si fuera una utopía en este momento", ha recalcado.

Por ello, ha considerado que palabras como diálogo, consenso, respeto y entendimiento deberían ser tenidas más presentes cada vez que los parlamentarios cruzan la puerta de la Asamblea. "Por responsabilidad y porque así nos lo exige la sociedad y el momento también que vivimos", ha incidido

Por eso, ha dicho que en este 43 aniversario ya no cabe destacar ni mucho menos el ámbito temporal de la celebración del mismo, sino el ámbito funcional, "el resultado y no el objetivo, la constancia imprescindible en lo destinado a ser permanente" como es esta Asamblea.

También ha apuntado a la "debilidad del sistema" en el que se enmarca la Asamblea de Extremadura. "Las portadas de los periódicos y los telediarios nos ponen en contexto cada día y nos demuestran que esa debilidad es real. Y yo siento mucho tener que decir esto en un día de celebración pero ningún aniversario puede edulcorar la realidad que vivimos, menos aún en el aniversario de una institución democrática como esta", ha dicho.

Por ello, ha asegurado que corresponde a los diputados, "por encima de partidismos estériles", ejercer el papel que le atribuye el Estatuto de Autonomía por mandato del pueblo extremeño y "así y solo así" se estará a la altura de los ciudadanos que se ven afectados por votaciones que le cambian la vida.

"Hay algo que debe estar por encima de cada uno de nosotros. Se llama Extremadura", ha recalcado, momento en que el ha dicho que los buenos datos que está obteniendo la región en los últimos años debería ser un "orgullo" de los 65 diputados de esta Asamblea de Extremadura, sentimiento que él experimentaba, ha dicho, cuando los buenos datos se daban con un gobierno de otro signo.

Estos datos positivos están ayudando, en opinión de Bautista, a que los extremeños se acudan "complejos" y a que aflore una "autoestima colectiva" que los parlamentarios deben acompañar y potenciar con "independencia de partidos".