Asaja Extremadura lanza un mensaje de tranquilidad a los ganadores tras no aparecer nuevos casos de brucelosis

El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha enviado un mensaje de "total tranquilidad" a los ganaderos de vacuno de la región tras conocerse la aparición a comienzos del mes de agosto de dos focos de brucelosis en explotaciones de Alburquerque y Badajoz.

García Blanco recuerda que la Consejería de Agricultura ha puesto en marcha, como consecuencia de ello, las medidas preventivas previstas, como el vaciado sanitario, así como los análisis en los animales de las explotaciones próximas al foco.

"De casi 15.000 animales que han sido analizados por la Junta de Extremadura en un perímetro de 10 kilómetros, sólo parecen afectadas dos explotaciones concretas".

De esta manera, y al menos por el momento, casi otras 100 fincas en esas zonas están "libres de cualquier infección, por lo que al parecer los focos están delimitados y concentrados exclusivamente en esas dos fincas identificadas, aunque habrá que esperar con el paso de los días el resultado definitivo", señala la organización agraria en una nota de prensa.

En cualquier caso, Ángel García Blanco considera que, en estos momentos, y a más de un mes del inicio de la Feria Ganadera de Zafra, no existe "ningún tipo de riesgo" para la celebración del evento: "Vamos a dejarnos de histerismos y vamos a seguir trabajando con normalidad en el sector", ha reclamado.