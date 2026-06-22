arramplas y Las Carantoñas conquistan el Festival de la Máscara Ibérica en Oviedo de la mano de la Diputación de Cáceres

La Diputación de Cáceres ha culminado con éxito su participación en el XVIII Festival Internacional de la Máscara Ibérica (Fimi), celebrado este sábado en Oviedo, donde las tradiciones cacereñas de Jarramplas (Piornal) y Las Carantoñas (Acehúche) han despertado una gran expectación entre el público asistente.

La diputada de Turismo, Elisabeth Martín Declara, ha encabezado la representación institucional de la diputación en este encuentro internacional, acompañando a los representantes de ambas fiestas, declaradas de Interés Turístico Nacional, en una jornada que ha reunido a más de 600 participantes y a grupos procedentes de distintos territorios de España, Portugal y otros países europeos.

La presencia de la Diputación de Cáceres en el desfile principal por las calles de Oviedo ha permitido mostrar ante miles de personas la singularidad, riqueza y autenticidad de las tradiciones cacereñas, reforzando la imagen de la provincia como un destino vinculado a la cultura, las raíces y las manifestaciones populares, según ha resaltado el organismo provincial en un comunicado.

Martín ha valorado muy positivamente la participación de la institución en esta cita, subrayando que la acogida recibida por Jarramplas y Las Carantoñas demuestra el "enorme interés" que despiertan las tradiciones cacereñas "más genuinas" y confirma el potencial que tienen como "elementos de promoción turística y cultural de la provincia de Cáceres".

La diputada ha destacado, además, que la presencia en el Fimi forma parte de la estrategia de la diputación para proyectar el patrimonio cultural cacereño más allá de sus fronteras, generando oportunidades de promoción y contribuyendo a atraer visitantes interesados en experiencias ligadas a la identidad, la historia y las tradiciones de los pueblos de la provincia.

El Festival Internacional de la Máscara Ibérica, considerado uno de los principales encuentros europeos dedicados a las tradiciones ancestrales de máscaras, ha celebrado en esta edición un hito histórico al desarrollarse por primera vez fuera de Portugal, país donde nació hace 18 años. La institución provincial mantiene una "estrecha colaboración" con este festival desde 2010.