Ara Sánchez Vera destaca los avances en la reducción de la brecha salarial en los últimos años en Extremadura

La secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez Vera, ha inaugurado este jueves las jornadas sobre brecha salarial y conciliación 'ConciliAcción', organizadas por el ayuntamiento de Cáceres, en el marco del proyecto Éfeso. Esta iniciativa constituye un espacio de reflexión y aprendizaje para avanzar hacia una igualdad plena y efectiva entre mujeres y hombres.

Sánchez Vera ha subrayado la evolución positiva registrada en los últimos años en la reducción de la brecha salarial de género en Extremadura. Así, ha señalado que mientras en 2013 las mujeres percibían de media un salario anual un 25 % inferior al de los hombres, en 2024 esa diferencia se ha reducido hasta el 12,7 %. No obstante, ha advertido de que las mujeres siguen percibiendo, de media, 3.300 euros menos al año que los hombres.

"Su salario es inferior porque, o bien renuncian a seguir creciendo en sus carreras profesionales para poder compatibilizar su trabajo con el cuidado de la familia, o bien optan por reducir su jornada laboral, cobrando, por lo tanto, un salario inferior", ha explicado.

En este sentido, Sánchez Vera ha alertado de que las responsabilidades de cuidado continúan recayendo mayoritariamente sobre las mujeres. Como ejemplo, ha señalado que las excedencias para el cuidado de hijas e hijos siguen siendo asumidas principalmente por mujeres. Mientras que en 2005 el 95,59 por ciento de estas excedencias fueron solicitadas por mujeres, en 2024 el porcentaje se situó en el 90,74 por ciento, lo que supone una reducción de apenas cinco puntos en más de dos décadas.

A día de hoy, la realidad es que 9 de cada 10 excedencias siguen siendo solicitadas por mujeres", ha remarcado.

Asimismo, ha destacado otro indicador relevante: la reducción de jornada por motivos de cuidado familiar. Según los datos expuestos, el 24,1 por ciento de las mujeres opta por esta medida frente al 4,8 por ciento de los hombres.

Ante esta realidad, la secretaria general ha defendido la necesidad de seguir avanzando en políticas que favorezcan la igualdad efectiva. "Los retos son claros: seguir reduciendo la brecha salarial, fomentar la corresponsabilidad en los cuidados, impulsar la presencia de las mujeres en sectores estratégicos y en puestos de liderazgo, favorecer la conciliación desde las empresas y las administraciones públicas, y garantizar que ninguna mujer vea limitada su carrera profesional por asumir responsabilidades familiares", ha afirmado.

Sánchez Vera ha recordado el esfuerzo que realiza la Junta de Extremadura, a través de la Secretaría General de Igualdad y Conciliación, para impulsar medidas que faciliten la conciliación y promuevan la corresponsabilidad tanto en las familias como en el ámbito laboral.

Entre estas iniciativas ha destacado las ayudas a guarderías para niños y niñas de 0 a 3 años; las subvenciones para la contratación de personas empleadas de hogar destinadas a apoyar a familias con menores de 14 años o personas con discapacidad; las ayudas dirigidas a pymes y personas trabajadoras autónomas para fomentar el teletrabajo y la flexibilidad horaria, así como las ludotecas que se desarrollan en más de 400 municipios y entidades locales menores de Extremadura.