Apyme Vegas Altas pone en marcha una campaña para incentivar el comercio local con motivo del Día de la Madre

La asociación empresarial Apyme Vegas Altas La Serena ha puesto en marcha una campaña para incentivar el comercio local y de proximidad con motivo del Día de la Madre.

Bajo el título 'El mejor regalo para mamá está en lo local', la campaña se desarrollará del 27 de abril al 2 de mayo, y tendrá como protagonista a los establecimientos asociados, en los que cuando los clientes hagan una compra superior a 10 euros, recibirán una papeleta que tendrán que rellenar con su nombre, apellidos y número de teléfono, y que posteriormente tendrán que depositar en una urna para participar en un sorteo.

Los premios consistirán en cuatro cheques regalo de 30 euros cada uno, para gastar en los establecimientos asociados a Apyme y tres lotes de surtidos de Iberitos, y además, como parte de la experiencia, se entregará merchandising a los participantes, señala la asociación en nota de prensa.

Además, la hostelería local también será implicada en esta campaña mediante la distribución de azucarillos personalizados con el lema de la iniciativa, "fomentando la colaboración entre sectores y generando un efecto positivo en la actividad económica de la zona", señala.

Durante esos días habrá animación en la calle con photocall portátil en Don Benito y Villanueva de la Serena, y quienes participen haciéndose la foto en los establecimientos, también entrarán en otro sorteo, que se realizarán el 8 de mayo, cuando se darán a conocer los ganadores y se procederá a la entrega de premios.