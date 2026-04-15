CONSEJO DE GOBIERNO

Aprobado el PCEM de articulación de centros de primer ciclo de educación infantil durante 2026 con más de 3,3 millones

La financiación del programa es anual, mediante transferencias corrientes a las entidades locales, para cubrir total o parcialmente los costes de funcionamiento de las escuelas infantiles de titularidad local.

Redacción

Extremadura |

Aulas vacías en un colegio
Aulas vacías en un colegio | EFE (Archivo)

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Programa de Colaboración Económica Municipal (PCEM) de articulación de centros de primer ciclo de educación infantil durante el año 2026, con una dotación de 3.396.000 euros.

Este programa es un instrumento creado en el marco de la Ley de Garantía de la Autonomía Municipal de Extremadura para regular la colaboración financiera entre la Junta y las entidades locales.

Se establecen criterios objetivos de reparto de los fondos, previamente concertados entre la Junta y los representantes municipales a través de la Fempex y el Consejo de Política Local de Extremadura (Cople), ha informado la Junta tras la celebración del Consejo de Gobierno.

La financiación del programa es anual, mediante transferencias corrientes a las entidades locales, para cubrir total o parcialmente los costes de funcionamiento de las escuelas infantiles de titularidad local inscritas en el registro autonómico, en este caso durante el periodo que va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer