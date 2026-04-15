Aprobado el PCEM de articulación de centros de primer ciclo de educación infantil durante 2026 con más de 3,3 millones

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Programa de Colaboración Económica Municipal (PCEM) de articulación de centros de primer ciclo de educación infantil durante el año 2026, con una dotación de 3.396.000 euros.

Este programa es un instrumento creado en el marco de la Ley de Garantía de la Autonomía Municipal de Extremadura para regular la colaboración financiera entre la Junta y las entidades locales.

Se establecen criterios objetivos de reparto de los fondos, previamente concertados entre la Junta y los representantes municipales a través de la Fempex y el Consejo de Política Local de Extremadura (Cople), ha informado la Junta tras la celebración del Consejo de Gobierno.

La financiación del programa es anual, mediante transferencias corrientes a las entidades locales, para cubrir total o parcialmente los costes de funcionamiento de las escuelas infantiles de titularidad local inscritas en el registro autonómico, en este caso durante el periodo que va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026.