Aplazada la entrega del XIX Premio Europeo Carlos V del 12 al 25 de mayo por la proximidad con las elecciones andaluzas

La Fundación Academia Europea e Iberoamérica de Yuste y el Comité Europeo de las Regiones han aplazado la ceremonia de entrega del XIX Premio Europeo Carlos V, otorgado al Comité Europeo de las Regiones, al 25 de mayo.

Cabe recordar que, tal y como se anunció este pasado miércoles, el galardón se iba a entregar inicialmente el 12 de mayo a la presidenta del Comité de las Regiones, Kata Tütto, y al vicepresidente del organismo y presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Se da la circunstancia de que Moreno se presenta a la reelección en las elecciones andaluzas que se celebran el próximo 17 de mayo, cinco días después de la fecha de entrega anunciada inicialmente, lo que ha motivado que Adelante Andalucía haya presentado un recurso ante la Junta Electoral.

Ante este recurso, en el que la formación solicitaba la cancelación de la entrega del galardón, y ante "cualquier controversia o utilización política del premio", se ha optado por el aplazamiento consensuado por las partes, y habiendo sido informada la Casa de Su Majestad el Rey.