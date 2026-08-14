APAG Extremadura Asaja tranquiliza sobre el primer foco de lengua azul al tratarse de un serotipo menos grave

El presidente de APAG Extremadura ASAJA, Juan Metidieri, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" tras registrarse el primer foco de lengua azul en la región de este año en Navalvillar de Pela (Badajoz), debido a que se trata del serotipo 8.

A preguntas sobre este foco en una rueda de prensa en Mérida, Metidieri ha asegurado que, al tratarse del serotipo 8, "no es tan grave" como el serotipo 3 registrado el año pasado. Además, ha destacado que "la mayor parte de la ganadería está vacunada del serotipo 8" y que, con toda la cabaña ganadera vacunada "quizás ni ese caso aislado hubiese salido".

Asimismo, ha indicado que se trata de una situación "preocupante", pero sin "crear un alarmismo excesivo", ya que la situación es diferentes a lo ocurrido en agosto de 2025 en la zona este de Badajoz con el serotipo 3, que provocó "una elevada mortalidad".

Por ello, ha confiado en que "no sea más" y ha señalado que, al estar vacunada la mayoría de la cabaña ganadera frente al serotipo 8, "los animales están inmunizados".