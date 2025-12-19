Apag Extremadura Asaja participa en la protesta en Bruselas para reclamar un cambio de rumbo en las políticas agrarias

Una representación de Apag Extremadura Asaja ha participado este jueves en Bruselas en una gran manifestación del sector agrario europeo que ha reunido a más de 10.000 agricultores y ganaderos procedentes de distintos países de la Unión Europea.

La movilización se ha celebrado en el corazón de las instituciones comunitarias con el objetivo de trasladar la "situación límite" que atraviesa el campo y para exigir un "cambio de rumbo" en las políticas europeas que afectan de manera directa a la agricultura y la ganadería.

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha participado en la protesta, donde ha señalado que se trata de la tercera vez en lo que va de año que el sector se ve obligado a salir a la calle en Europa.

El motivo, ha dicho, es el mismo: la falta de responsabilidad de nuestros políticos y gobernantes, que cada día se olvidan más del campo extremeño y del campo español", ha afirmado. Metidieri ha calificado de "auténtica vergüenza" la propuesta de reforma de la Política Agraria Común, denunciando los recortes presupuestarios y la intención de quitarle independencia a la PAC, pilares fundamentales para la supervivencia del medio rural.

Asimismo, Apag Extremadura Asaja ha mostrado su rechazo a los acuerdos de libre comercio con terceros países, a los acuerdos comerciales como Mercosur, así como a otras políticas europeas que, a juicio del sector, están acelerando la despoblación rural y poniendo en peligro la viabilidad de miles de explotaciones, indica la organización agraria en una nota de prensa.

La organización agraria ha reiterado que seguirá defendiendo al campo extremeño "las veces que haga falta", reclamando políticas justas, presupuestos suficientes y reciprocidad en las condiciones de producción.