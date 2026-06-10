El 'Alternativa Sound' combinará el próximo sábado en Mérida música con expresión artística

La Asociación Cultural Alternativa Sound, con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida, celebrará el próximo sábado, día 13, en el Parque de las VII Sillas de la capital extremeña, desde las 17,30 horas, la primera edición de un encuentro cultural concebido como un espacio abierto para la música, la creatividad y la conexión entre artistas y ciudadanía.

La iniciativa nace con el objetivo de promover actividades musicales y culturales alternativas, ofrecer oportunidades de visibilidad a artistas emergentes y fortalecer la creación de redes de contactos entre músicos y creadores.

Durante la jornada, de carácter gratuito y abierto todos los públicos, los asistentes podrán disfrutar de actuaciones de música en directo, una jam Session abierta para músicos y artistas que deseen compartir escenario, una batucada local y sesiones de DJ que convertirán el entorno en un espacio de convivencia, expresión artística e intercambio cultural.

Dentro de la programación actuarán Sakamanteca (Hardcore Rock); MartinGeta (Hip Hop/Reggae ); The Wild Rock (Punk rock); Dj Morraiko (Cumbia Ska); AkotaiMC (Rap Consciente); y Fuego Villegas (Dj Residente). Además, se desarrollará una jam sesion abierta con batukada de Santuka Romana.