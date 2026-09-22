Alrededor de 1.500 personas se movilizaban en la III Marcha Columna de los ocho mil en Fuente del Arco

El pasado domingo 20 de septiembre tuvo lugar en la localidad pacense de Fuente del Arco la celebración de la III Marcha Columna de los ocho mil a la que asistieron, según los organizadores, alrededor de 1.500 personas, “superando la asistencia y las expectativas de las dos anteriores ediciones, confirmando así que “esta marcha se ha convertido en la gran movilización extremeña en defensa de la memoria histórica y democrática, frente a aquellos partidos, como Partido Popular y Vox, que pretenden arrebatárnosla”, afirman desde la organización de la misma.

Así, hicieron el recorrido de más de 10 kilómetros, pasando por diferentes enclaves donde fue masacrada la población civil de la columna a manos del ejército franquista, con el objetivo de “caminar no sólo para rescatar la memoria de esas 8.000 personas, sino también para ser vacuna contra el machismo, el clasismo, el racismo y la lgtbifobia y, en definitiva, contra el fascismo, para las generaciones del presente, con el objetivo de seguir construyendo una cultura popular extremeña crítica, tolerante, diversa y progresista que traiga por fin Verdad, Justicia y Reparación, y garantía de no repetición, así como traer al presente el ejemplo de las luchas que encarnaban estas miles de personas que fueron borradas de la historia de un plumazo”.

En palabras de uno de los portavoces de esta marcha, Mario Piñero, “valoramos de manera totalmente satisfactoria esta edición. El recorrido se ha llevado a cabo sin ningún tipo de incidente, con una coordinación y un compañerismo enorme entre todas las personas”.

De esta forma, la movilización fue “todo un éxito” en palabras de la organización de la misma, “ya que no solo participaron las asociaciones y la ciudadanía extremeña, sino que se sumaron organizaciones y decenas de personas llegadas desde diferentes partes del estado. Incluso pudor contar la presencia de un ilustrador italiano que realizó una ilustración en directo de la misma”, destacan desde la organización de esta III Marcha.

Por todo ello, afirman “que un año más, y ya son tres, la ciudadanía extremeña está pidiendo un cambio de rumbo real en la política de la Junta de Extremadura con respecto al revisionismo histórico que niega la memoria histórica y democrática”, instando a la Junta a “recuperar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura que fue eliminada por Partido Popular y Vox, y que fue insuficientemente desarrollada por el gobierno anterior a la llegada de María Guardiola a la Presidencia de la Junta”.

Para finalizar, destacan que “esta gran afluencia de esta movilización nos da fuerzas para seguir organizando cada año la marcha, pensando ya en la siguiente edición de 2027, que esperemos que siga creciendo y a la que hacemos un llamamiento a la ciudadanía extremeña a que participe en masa, ya que nuestro objetivo sigue siendo una vez más el rescatar a la luz del presente este hecho histórico de nuestra región y denunciar los discursos negacionistas y revisionistas sobre la Memoria Histórica y Democrática”.