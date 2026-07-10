Almendralejo, Plasencia y Mérida entre los 25 municipios más baratos del país para alquilar una vivienda

Las localidades extremeñas de Almendralejo, Plasencia y Mérida se sitúan entre las 25 más baratas del país para alquilar una vivienda, con los precios del segundo trimestre de 2026, todos ellos con un precio inferior a 8 euros el metro cuadrado al mes.

Así se recoge en un estudio realizado por el portal inmobiliario Idealista, que sitúa a la localidad pacense de Almendralejo como la segunda más barata del país para alquilar una vivienda, con un precio de 6,6 euros por metro cuadrado, lo que supone un 16 por ciento menos que la media de la comunidad extremeña, que está en 7,7 euros.

Como octavo municipio más barato del país está el cacereño de Plasencia, con un precio de 6,9 euros por metro cuadrado, un 10,1 por ciento por debajo de la media de la región, mientras que en décimocuarta posición se encuentra Mérida, con 7,4 euros por el metro cuadrado, un 3,4 por ciento menos de la media de Extremadura.