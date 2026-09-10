Almendralejo acogerá el 18 de septiembre el Brut Night Fest, que une música, gastronomía y patrimonio

El sepulcro prehistórico de Huerta Montero de Almendralejo (Badajoz) será el próximo 18 de septiembre escenario de la primera edición del Brut Night Fest, una propuesta que combinará música, gastronomía y patrimonio en un formato íntimo.

El evento, que ya ha agotado todas sus entradas, ha sido presentado este miércoles como una “experiencia diferente” en torno a algunos de los principales elementos de la identidad de la localidad.

El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, ha señalado que la iniciativa “no quiere ser un concierto como otro cualquiera”, sino una experiencia completa donde la música se encuentre con el sepulcro de Huerta Montero, con más de 4.600 años de antigüedad, que será uno de los principales protagonistas de la velada.

El representante de la Asociación Tembo y organizador del Brut Night Fest, Ramón Vargas, ha explicado la propuesta “íntima y exclusiva” que permitirá disfrutar del espacio entre velas y con una ambientación especialmente diseñada para la ocasión.

La música estará protagonizada por Alba Molina, que actuará acompañada a la guitarra por Francis Gómez. La artista interpretará canciones de Lole y Manuel, en un concierto acústico que constituye uno de los principales atractivos de la programación.

La ambientación musical correrá a cargo del DJ almendralejense Kumbia Eskombro, mientras que la propuesta gastronómica incluirá degustación de cava de la finca La Pintada, producto extremeño y un cortador de jamón.

El programa también contará con la participación del director de la excavación de Huerta Montero, Paco Blasco, y de Marcelino Díaz, uno de los fundadores del cava de Almendralejo, con el objetivo de reforzar la vinculación del evento con el patrimonio arqueológico y la tradición vitivinícola de la localidad.

El evento cuenta con el respaldo de Caja Rural de Extremadura a través de su Fondo de Educación y Promoción, y de la Diputación de Badajoz.

El diputado provincial Raúl Jareño ha puesto especialmente en valor el cava de Almendralejo y ha subrayado la presencia del flamenco en la programación y las diferentes iniciativas impulsadas por la Diputación de Badajoz para apoyar este género y promocionar a los artistas de la provincia.

Tras la respuesta obtenida, la Asociación Tembo ya trabaja en la continuidad del proyecto con nuevas ediciones, manteniendo como objetivo que el Brut Night Fest quede vinculado a Almendralejo, a su patrimonio, su cava y su cultura.