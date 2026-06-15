TORMENTAS

Alerta amarilla activa por tormentas este lunes en Vegas del Guadiana, Cáceres y en la comarca de Villuercas-Montánchez

Se contempla la probabilidad de rachas muy fuertes de viento y sin descartar granizo.

Redacción

Extremadura |

Alerta amarilla activa por tormentas este lunes en Vegas del Guadiana, Cáceres y en la comarca de Villuercas-Montánchez
Alerta amarilla activa por tormentas este lunes en Vegas del Guadiana, Cáceres y en la comarca de Villuercas-Montánchez | AEMET

El Centro 112 de Extremadura ha activado la alerta amarilla para este lunes 15 de junio, por tormentas en Extremadura, con probabilidad de rachas muy fuertes de viento y sin descartar granizo.

La alerta se mantendrá activa desde las 12,00 hasta las 00,00 horas de este lunes 15 de junio, según ha especificado el 112 en un comunicado.

En su predicción, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) alerta de chubascos con tormenta que podrán ser "localmente fuertes" en el norte de la provincia y zonas próximas a la divisoria con Portugal.

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