Alburquerque reúne este sábado a las mejores canteras del fútbol ibérico en un torneo internacional

El XXVIII Torneo Internacional de Fútbol Base de Alburquerque (TIFA) se celebrará el próximo sábado, 6 de junio, consolidado como una de las principales referencias del deporte base en Extremadura y del fútbol formativo en el ámbito ibérico.

Organizado por la Asociación Deportiva Encina Blanca, con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes y del Ayuntamiento de Alburquerque y el apoyo de la Diputación de Badajoz, el torneo nació con el objetivo de ofrecer a los jóvenes futbolistas una experiencia deportiva de primer nivel y fomentar los valores propios del deporte base.

Así, esta nueva edición volverá a reunir a algunos de los mejores equipos de cantera de Extremadura junto a clubes de primer nivel de España y Portugal, convirtiendo a Alburquerque en un escaparate del futuro del fútbol ibérico que ofrece a los participantes una experiencia deportiva y personal de gran valor.

La presentación, celebrada en la Diputación de Badajoz, ha contado con la participación de la diputada provincial Paqui Silva, quien ha destacado el valor de iniciativas como este torneo y ha subrayado que el deporte es una "poderosa" herramienta educativa que contribuye a transmitir valores "fundamentales" como el esfuerzo, el compañerismo, el respeto, la disciplina y la superación personal.

El alcalde de la localidad, Manuel Gutiérrez, ha destacado a su vez la repercusión que da al municipio la participación de dos de las canteras "más importantes" de la península, como son la del Real Madrid y la del Sporting de Portugal, así como la proyección de la imagen de Alburquerque para atraer turismo y dinamizar la economía.

Por su parte, el coordinador deportivo del municipio, Agustín Rubio, ha destacado el "excelente" trabajo en equipo llevado a cabo entre las diferentes asociaciones e instituciones participantes para la realización del torneo, mientras que el organizador del evento, Samuel Cotrina, lo ha definido como "uno de los mayores eventos de fútbol formativo de Extremadura".

Por último Andrés Sáenz, representante de Vestige Castillo de Azagala, patrocinador principal del TIFA 2026, ha expresado su satisfacción por formar parte de este tipo de iniciativas que "muestran el nombre de Alburquerque más allá de la región".