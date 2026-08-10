Alburquerque celebra su Festival Medieval del 13 al 15 de agosto con 'free tours', recreaciones y juegos de mesa

El XXXI Festival Medieval 'Villa de Alburquerque', catalogado como Fiesta de Interés Turístico Regional, se celebrará entre el 13 y el 15 de agosto con una treintena de actividades dentro de una programación adaptada para paliar los efectos de las altas temperaturas y en la que destaca la reapertura al público de la Torre del Homenaje del Castillo de Luna, así como su estancia principal y su terraza.

Además de transformar la localidad en un punto de encuentro con la historia, el arte y la participación ciudadana, el festival se ha convertido en una destacable herramienta estratégica de dinamización turística y cohesión territorial, según ha resaltado la Diputación de Badajoz en un comunicado.

Este festival de recreación histórica, articulada en torno al monumental Castillo de Luna y el Casco Antiguo de la villa, atraerá a miles de visitantes procedentes de diferentes puntos de la península ibérica, generando un impacto económico directo e indirecto en el sector hostelero, comercial y de servicios de la comarca de Tierra de Barros.

La festividad rinde tributo a la convivencia pacífica y a la huella histórica dejada por las tres grandes culturas -cristiana, judía y musulmana- que coexistieron en la zona, como ha recordado la institución provincial pacense.

En total se han programado 32 actividades para los tres días de festival, que estarán adaptadas a las altas temperaturas, ya que los espacios al aire libre se han cubierto con toldos. Destacan algunas como los 'free tours' por el barrio medieval, las recreaciones de escenas de pasajes de la época, pasacalles, conciertos o torneos de juegos de mesa medievales.

Todas las actividades serán de acceso gratuito, a excepción de las realizadas en el Castillo de Luna y las del sábado en El Palenque, que contarán con precios populares.

Además, una de las grandes sorpresas que se encontrarán quienes acudan a Alburquerque a disfrutar de este Festival Medieval es la reapertura de la Torre del Homenaje del Castillo de Luna, así como su estancia principal y su terraza, que ha permanecido cerrada después durante unos años para realizar obras de mantenimiento.