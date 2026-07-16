La AIReF ve insuficiente el plan económico-financiero de Extremadura y otras comunidades para cumplir la regla de gasto

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) considera insuficientes los planes económico-financieros (PEF) analizados hasta la fecha de las comunidades autónomas para cumplir la regla de gasto en 2026 y 2027 y mantiene el riesgo de incumplimiento de esa norma en todas las autonomías cuyos documentos ha evaluado.

La institución ha analizado los PEF de Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid, comunidades obligadas a presentar estos planes tras incumplir la regla de gasto nacional en 2025.

Según concluye, "en líneas generales", los documentos no presentan medidas suficientes para sustentar la contención del crecimiento del gasto computable conforme a las tasas de referencia vigentes y, en algunos casos, presentan deficiencias en la información y consistencia de las medidas previstas.

Por ello, la AIReF recomienda a estas comunidades que incorporen en los PEF medidas adicionales que sustenten previsiones de crecimiento del gasto computable ajustadas a las tasas de referencia, detallando sus elementos, efectos y calendario de aplicación y, en su caso, anulando el impacto negativo de otras medidas adoptadas. Asimismo, reclama que aporten información suficiente que evidencie que las actuaciones previstas permitirán cumplir la regla de gasto.

La autoridad fiscal explica que, aunque la previsión para las comunidades autónomas mejora respecto al informe de mayo gracias al incremento de las transferencias finalistas para dependencia aprobado por el Gobierno, continúa apreciando riesgo de incumplimiento de la regla de gasto nacional en la mayor parte de las autonomías. Frente a una tasa de referencia del 3,5 por ciento, estima que el gasto computable de las comunidades crecerá un 4,2 por ciento en 2026.

Asimismo, calcula que el cumplimiento de la regla de gasto nacional por parte de la Administración central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales requeriría adoptar medidas adicionales equivalentes al 0,6 por ciento del PIB en 2026.

De llevarse a cabo, el déficit del conjunto de las administraciones públicas se reduciría hasta el 1,9 por ciento del PIB y mejoraría también el cumplimiento de la regla de gasto europea.

La AIReF recuerda además que ha recibido hasta el momento los PEF de once comunidades autónomas, aunque todavía falta información completa de varios de ellos, por lo que los informes correspondientes al resto se publicarán en las próximas semanas. Este miércoles ha difundido los correspondientes a Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid, además del informe sobre las previsiones de La Rioja.

Por otro lado, la institución ha señalado que la Administración central sigue sin presentar el Plan Económico-Financiero al que está obligada tras incumplir la regla de gasto nacional en 2025.

En su opinión, la previsión de que el gasto computable de la Administración central crezca un 8,8 por ciento en 2026 refuerza la necesidad de disponer de ese documento, tal y como exige la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.