La AIReF estima que Extremadura alcanzará un superávit del 0,1 % del PIB en 2026

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que Extremadura alcanzará un superávit del 0,1% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2026 y un déficit del 0,2 % en 2027.

La AIReF ha publicado este miércoles los informes por comunidades autónomas de la ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto en 2026, según ha informado en un comunicado.

En el caso de las comunidades que incumplieron la regla de gasto de 2025, los informes incluyen también el análisis de la AIReF sobre los Planes Económicos Financieros (PEF) presentados para corregir la desviación.

La AIReF analiza el contenido del PEF de Extremadura, que recoge los apartados exigidos por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), pero presenta deficiencias, como la falta de detalle sobre las causas del incumplimiento y sobre el calendario de las medidas correctoras, además de incorporar nuevas rebajas fiscales con impacto negativo en la regla de gasto.

Según sus previsiones, el gasto computable crecerá en Extremadura un 4,9 % en 2026 y un 7,1 % en 2027, por encima de los límites del 3,5 % y el 4 %, respectivamente.

Estima que Extremadura alcanzará un superávit del 0,1% del PIB en 2026 y un déficit del 0,2 % en 2027. El cumplimiento de la regla de gasto mejoraría el saldo en tres décimas en 2026 y siete en 2027.

La ratio de deuda sobre PIB alcanzará el 17,6 % en 2027.

A medio plazo, la AIReF prevé que Extremadura podría cumplir la regla de gasto en 2028, pero con riesgo de desviación en 2029, y un crecimiento del gasto primario neto superior al comprometido en el PFEMP.

La comunidad alcanzaría un superávit del 0,3 % del PIB en 2030, con una ratio de deuda en torno al 15 % del PIB.

La AIReF recomienda a Extremadura que incorpore en el PEF medidas que sustenten previsiones de crecimiento del gasto computable ajustadas a las tasas de referencia, detallando sus elementos, efectos y calendario de implementación.