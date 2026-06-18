Agricultura registra 41.605 solicitudes de ayudas de la PAC, un 3,5 % menos que en 2025

La Consejería de Agricultura ha recibido este año un total de 41.605 solicitudes de ayudas de la Política Agraria Común (PAC), lo que supone una disminución del 3,5 %, según datos aportados por el Gobierno extremeño.

En 2025 se recibieron 43.096 solicitudes mientras que un año antes fueron 44.738.

El plazo de solicitud única de la PAC finalizó el pasado 31 de mayo, tras dos ampliaciones del periodo habilitante, principalmente motivadas por el exceso de lluvias invernales, una circunstancia entendida como causa de fuerza mayor.

La decisión respondía a esas lluvias extraordinarias registradas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, que dificultaron el laboreo y la siembra y han ralentizado la captura de solicitudes por parte de las entidades colaboradoras.