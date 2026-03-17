PAC

Agricultura abona 12,7 millones de euros en distintos pagos de la PAC

Por otra parte, la Dirección General de la PAC también ha abonado 150.000 euros de los saldos de 2023 y 2024 de la ayuda a la reestructuración y reconversión del viñedo.

Redacción

Extremadura |

Campo de trigo
Campo de trigo | Sinc

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha abonado este lunes 12.710.595,15 euros de diferentes pagos correspondientes a la Política Agraria Común (PAC).

Los principales abonos son los de la Ayuda Básica a la Renta para Sostenibilidad 2025, el Pago de Jóvenes y la Ayuda Redistributiva Complementaria a la Renta. Además, se han pagado varios ecorregímenes como pastoreo extensivo, cubierta vegetal o lámina de agua.

Por otra parte, la Dirección General de la PAC también ha abonado 150.000 euros de los saldos de 2023 y 2024 de la ayuda a la reestructuración y reconversión del viñedo.

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