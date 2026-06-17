Agricultores extremeños recibieron 443,6 millones de ayudas directas de la PAC hasta abril

Las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga) alcanzaron los 443,6 millones de euros en Extremadura hasta el pasado 30 de abril, lo que supone el 80,48 % de lo pagado en todo el ejercicio anterior, que terminó el pasado 15 de octubre.

En todo el país, las ayudas directas de la PAC con cargo al Feaga ascendieron hasta final de abril a 4.310,83 millones de euros, el 75,38 % de lo pagado en el último ejercicio.

Así figura en el último informe mensual (abril de 2026) del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) sobre los pagos del Feaga, en el que se contabilizan los seis primeros meses y medio del año fiscal 2026, que comenzó el 16 de octubre de 2025 y finalizará el 15 de octubre de este año.

De esos 4.310,83 millones de euros, el importe abonado más abultado es el de la ayuda básica a la renta por la sostenibilidad (2.019,95 millones), seguido del correspondiente a ecorregímenes (936,60 millones), la ayuda a la renta asociada (547,83 millones) y la ayuda complementaria a la renta redistributiva (426,42 millones).

Por organismos pagadores, los pagos más importantes desde que se inició este ejercicio han sido realizados por la comunidad autónoma de Andalucía (1.153,04 millones de euros), Castilla y León (814,50 millones) y Castilla-La Mancha (598,79 millones).