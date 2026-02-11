Los Agricultores cortarán este miércoles los accesos a la ciudad de Cáceres y exhibirán músculo en Madrid

Dos focos este miércoles para las reivindicaciones agrarias. Por una parte, las organizaciones agrarias ASAJA Extremadura y UPA-UCE se movilizarán hoy miércoles, 11 de febrero en la ciudad de Cáceres, debido a la complicada situación del campo.

La protesta se desarrollará de 10 a 14 horas por toda la capital cacereña, contará con la participación de unos 200 apicultores extremeños que cortarán los accesos a Cáceres con tractores y camiones.

Mientras, Representantes de APAG Extremadura Asaja entregaban ayer martes en Moncloa una tabla reivindicativa con los "problemas reales" que están "asfixiando" al campo y "empujándolo hacia la ruina". Y es que hoy también unos 700 agricultores y seis tractores de Extremadura participarán en Madrid, en la manifestación contra el acuerdo con Mercosur, la propuesta de Reforma de la PAC presentada por la Comisión Europea y el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.

De esta forma, la Plataforma Extremeña del Arroz, Aseprex, la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Don Benito y Comarca, la Asociación en Defensa del campo Extremeño (Aspcex) y La Unión, estarán presentes en Madrid.