Los afiliados en hostelería y agencias de viajes bajan un 0,8% en agosto en Extremadura

Los afiliados en hostelería y agencias de viajes han bajado un 0,8 por ciento en agosto en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, lo que supone 226 menos, hasta situarse en los 29.453 cotizantes en este sector.

De ellos, 21.488 son asalariados en hostelería y agencias de viajes en Extremadura, que han registrado en agosto un descenso del 0,5 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior.

Por su parte, los 7.965 son autónomos, que han descendido un 1,6 por ciento en agosto en Extremadura, según los datos publicados este lunes por Turespaña.

En el conjunto del país, los afiliados en hostelería y agencias de viajes/operadores turísticos conjuntamente, unos sectores que representan el 68,9 por ciento del total de afiliados en alta laboral a la Seguridad Social en turismo, los afiliados aumentaron en tasa interanual un 1,7 por ciento, hasta alcanzar los 2.103.289 cotizantes

Este incremento fue debido al aumento de los asalariados, un 2 por ciento, hasta los 1.754.479, mientras que el de autónomos creció un 0,5 por ciento, hasta los 348.810.