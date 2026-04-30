La Aemet contabilizó más de 1.700 rayos durante el pasado martes en Extremadura

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha contabilizado más de 1.700 rayos en 24 horas durante las tormentas que afectaron este martes, 28 de abril, a distintas zonas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Según ha informado la Aemet, en el mapa de las descargas eléctricas que se registraron en la jornada de ayer en Extremadura se puede observar que las células tormentosas se concentraron en ambas provincias.

Así, con el paso del frente se registraron 964 descargas eléctricas en la provincia de Cáceres y 788 en la de Badajoz.