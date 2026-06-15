ADMO celebra desde este lunes una serie de actividades con motivo de la Semana contra la Leucemia

La Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura (ADMO) celebrará desde este lunes, 15 de junio, y hasta el día 21, una serie de actividades enmarcadas en la Semana Contra la Leucemia, con el objetivo de "visibilizar la realidad de los pacientes oncohematológicos, reforzar el apoyo a las familias y recordar la importancia de la donación de médula ósea como oportunidad de vida".

Y es que, según apunta ADMO, la leucemia es uno de los cánceres de sangre más presentes en la infancia y la juventud, y sigue siendo un "reto sanitario y social", por lo que insiste en la necesidad de "seguir sensibilizando sobre el registro de donantes jóvenes y comprometidos, y de acompañar emocionalmente a quienes atraviesan un diagnóstico complejo".

Bajo el lema #LatidosContraLaLeucemia, la entidad invita a los ciudadanos a "sumar sus latidos a los de los pacientes, familias y profesionales que conviven cada día con la enfermedad", y para ello, durante esta semana, ADMO celebrará actividades en hospitales, bibliotecas, centros educativos, espacios públicos y centros comerciales.

ACTIVIDADES PREVISTAS

Así, las actividades arrancarán este lunes, 15 de junio, con una visita al Hospital Materno Infantil de Badajoz a las 9,00 horas, y posteriormente, a las 10,30, tendrá lugar otra visita al Hospital de Mérida.

En estas visitas, miembros de la Asociación entregarán detalles elaborados especialmente para la ocasión, tanto a pacientes como a profesionales sanitarios, en "gestos simbólicos que buscan reforzar el acompañamiento emocional y agradecer la labor diaria de los equipos", señala ADMO.

Ese mismo día, se instalarán sendas mesas informativas sobre esta enfermedad, a las 11,00 horas en la Biblioteca Central de la UEx en Cáceres, y a las 18,30, en la de Badajoz).

Ya el martes día 16, a las 10,30 horas se presentará en el Hospital Materno Infantil de Badajoz el Proyecto de Transpiry Roosters, el proyecto deportivo y solidario 'La Transpirenica', que recorrerá el norte del país llevando el mensaje de la donación de médula ósea y el acompañamiento a pacientes oncohematológicos, uniendo deporte, reto personal y solidaridad.

Ese mismo día, a las 11,00 horas voluntarios de ADMO realizarán una visita al Hospital Universitario de Badajoz, donde tendrá lugar una entrega de detalles a pacientes y sanitarios.

Ya a las 20,30 horas del martes se celebrará la actividad 'Baila Contra la Leucemia', con la Academia 'Dame la Clave', en el Parque José Pérez Jiménez de Badajoz, en el que invita a los ciudadanos a participar en una tarde de baile y convivencia, donde se combinarán momentos lúdicos con información sobre la donación de médula ósea y la realidad de la leucemia.

VISITAS Y MESAS INFORMATIVAS

Por su parte, las actividades del miércoles comenzará a las 10,00 con una visita al Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata, y a las 17,30 se instalará una mesa Informativa en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres.

Ya el jueves día 18, a las 9,00 voluntarios de ADMO visitarán el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, a esa misma hora tendrá lugar una charla Informativa, seguida de un desayuno solidario en la localidad pacense de Villar del Rey.

A las 11,00 horas del jueves tendrá lugar un concierto con Eva Saint en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, y a las 17,30 horas se instalará una mesa Informativa en Hervás.

Las actividades del viernes comenzará a las 10,30 horas con la instalación de un stand solidario en el Centro Comercial Ruta de la Plata de Cáceres, y a las 12,00 horas se realizará una visita al Hospital de Zafra.

Con motivo de esta Semana Contra la Leucemia, ADMO recuerda que cualquier persona sana y solidaria, entre 18 y 40 años, puede informarse sobre cómo registrarse como donante de médula ósea y "contribuir a generar pequeños pasos que se convierten en grandes cambios en la vida de quienes esperan una oportunidad", concluye.