ADENEX presenta alegaciones contra la planta de biometano proyectada en Miajadas

La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (ADENEX) ha presentado alegaciones en el trámite de información pública del proyecto de planta de valorización de residuos agropecuarios para producción de biometano y compost promovido por Biored Vegas Altas, S.L., en el término municipal de Miajadas (Cáceres).

El proyecto prevé la gestión de más de 160.000 toneladas anuales de residuos orgánicos mediante digestión anaerobia, producción de biometano para inyección en red y obtención de compost y digestatos para uso agrícola.

ADENEX considera que:

1. El procedimiento de evaluación ambiental es insuficiente. Un proyecto de esta dimensión y complejidad no debería tramitarse mediante evaluación de impacto ambiental simplificada, sino a través de una evaluación ordinaria que permita un análisis más exhaustivo de sus impactos acumulativos y sinérgicos.

2. Existen riesgos significativos para las aguas y los suelos. La planta contempla grandes balsas de almacenamiento de digestato y alperujo, con miles de metros cúbicos de productos orgánicos líquidos y semilíquidos potencialmente contaminantes. Un fallo en estos sistemas podría afectar gravemente a las aguas subterráneas y a los suelos agrícolas del entorno.

3. La gestión del digestato carece de garantías suficientes. No se identifica con el detalle necesario qué parcelas recibirán el digestato, ni las dosis y frecuencias de aplicación, ni los controles previstos, lo que impide descartar una sobrecarga de nutrientes, lixiviados contaminantes y nuevos focos de olor en el medio rural.

4. No hay un estudio riguroso de olores ni de calidad del aire. Pese al evidente potencial de emisión de malos olores (residuos ganaderos, lodos, alperujo, compostaje), no se aporta una modelización específica de dispersión de olores ni se analiza adecuadamente la afección a la población y a las actividades agrarias cercanas.

5. El impacto del tráfico pesado no se ha valorado adecuadamente. El incremento de camiones asociado a la entrada de residuos y salida de productos no está suficientemente cuantificado ni evaluado en términos de ruido, emisiones y seguridad vial en la red de carreteras existente.

6. El análisis de riesgos ambientales y la garantía financiera resultan insuficientes. El estudio de riesgos parte de hipótesis excesivamente optimistas sobre la magnitud y duración de los posibles daños, lo que puede traducirse en una garantía financiera incapaz de cubrir la reparación real de los impactos en caso de accidente.

Ante esta situación, ADENEX solicita:

• La tramitación del proyecto mediante evaluación de impacto ambiental ordinaria.

• La ampliación y revisión de la documentación en materia de alternativas de ubicación y dimensión, aguas, digestatos, olores, tráfico y riesgos ambientales.

• La imposición, en su caso, de condiciones estrictas en la autorización ambiental integrada, que garanticen la protección efectiva del medio ambiente, de la salud de la población y de los suelos agrícolas de Miajadas y su comarca.

ADENEX continuará vigilando la tramitación de este expediente, informando a la ciudadanía y defendiendo el derecho de la población a un medio ambiente sano y a un modelo de desarrollo que no comprometa la calidad ambiental del territorio.