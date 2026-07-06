Un acertante de La Bonoloto gana más de cinco millones de euros en Puebla de la Calzada

El dueño de un boleto de La Bonoloto validado en Puebla de la Calzada (Badajoz) percibirá más de cinco millones de euros al haber sido el único acertante de Primera Categoría en el sorteo celebrado este sábado.

En concreto, el ganador recibirá un total de 5.731.134,13 euros. El boleto ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Puebla de la Calzada, situada en Los Silos, 3.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado, 4 de julio, ha estado formada por los números 46, 25, 45, 10, 07 y 48. El número complementario es el 1 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 3.349.898,50 euros.