El absentismo laboral en Extremadura crece hasta el 6,4% en el tercer trimestre, por debajo de la media

El absentismo en Extremadura ha crecido hasta el 6,4 por ciento en el tercer trimestre, dos décimas menos que la media nacional (6,6%), según el informe elaborado por Randstad Research a partir de los datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del INE.

En concreto, la tasa de absentismo en la comunidad extremeña ha registrado un incremento interanual de una décima en el tercer trimestre.

En el caso del absentismo con incapacidad temporal (IT), la tasa se ha situado en el 5,2 por ciento en el tercer trimestre, el mismo nivel que la media nacional (5,2%). En este caso, tampoco ha habido incremento interanual.

En el conjunto del país, el nivel de absentismo se ha situado en el tercer trimestre del año en el 6,6 por ciento de las horas pactadas, lo que representa un repunte de tres décimas respecto a los datos registrados un año antes.

En el caso del absentismo por incapacidad temporal (IT) o con baja médica, la tasa del tercer trimestre fue del 5,2 por ciento, dos décimas superiores a la contabilizada en el segundo trimestre del año anterior.