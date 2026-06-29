Abierto el plazo para inscribirse en la XVII edición de Ultrartesanos de Torrejoncillo, que se celebrará el 26 de septiembre

Torrejoncillo ya se prepara para celebrar otra edición de la prueba Ultrartesanos, que ya ha abierto inscripciones y que se celebrará el próximo 26 de septiembre.

En esta edición, la XVII, la organización ha optado por mantener las cuatro categorías (Artetrail, Trail, Cross y Ruta), aunque con algunas novedades.

La prueba Artetrail mantendrá sus casi 36 kilómetros y 1600 metros de desnivel y el recorrido de los últimos años, con pasos por el Castillo de Marmionda, el Arquillo, Silleta, Cuchilla del Sabio, Palancar y Dehesa, siendo la referencia de toda la prueba.

El segundo escalón de pruebas, el Trail, de 22,8 kilómetros, es el que más se modificará, volviendo a zonas del Monte Público Navas Altas por el que no se pasaba desde hace algunos años. El objetivo, según la organización, es dar variedad a la prueba con más participación.

Así, la novedad vendrá en la salida, que se realizará en esta ocasión desde la localidad de Cañaveral, para adentrarse en Navas Altas y tomar zonas nuevas por cortafuegos del último incendio, hasta empalmar con el Artetrail, en los pies de la Erita, con casi 23 kilómetros de distancia y casi 700 metros de desnivel positivo.

El Cross mantendrá el recorrido y distancia de 8 kilómetros por la dehesa final, cercana a Torrejoncillo, siendo una prueba "idónea" para aquellos que quieran vivir la experiencia Artesanos con menos distancia y desnivel y se quieran iniciar en las carreras.

Por último, los 18 kilómetros de distancia y los 400 metros de desnivel de la Ruta Senderista saldrá de Pedroso de Acím para recorrer el Monte Público Berrocal. Esta actividad ha registrado una "gran demanda" en los últimos años y "siempre" cierra inscripciones.

A estas categorías se une el 'Peque Trail', para los más pequeños, y otras actividades paralelas como la Ruta de la Tapa o el concurso fotográfico a fin de dar mayor visibilidad a los participantes y contenido para los espectadores.

INSCRIPCIONES

La organización informa de que las cuotas de inscripción se han congelado en relación al año anterior buscando una mayor participación, y tendrán varios escalones de precios, de manera que estos días de junio tendrá un precio más económico.

Las inscripciones se pueden realizar a través de la página web Chip Serena. Además, la página web de Ultrartesanos contiene más información sobre la prueba.

La organización espera cerca de 400 participantes para esta edición en una prueba ya consolidada en el calendario extremeño de Carreras por Montaña de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada y que albergará una vez más en la prueba reina, el campeonato de Extremadura de Larga Distancia Individual y por Clubes.