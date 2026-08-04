Abiertas las inscripciones para nuevas Lanzaderas que ayudarán a mejorar la empleabilidad de 40 desempleados en Badajoz

El Ayuntamiento de Badajoz colabora un año más con la Junta de Extremadura, a través del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe), y la Fundación Santa María la Real en una nueva edición de las Lanzaderas de Empleo, un programa gratuito de orientación laboral que abrirá en la ciudad dos nuevas acciones para favorecer la inserción laboral de 40 personas desempleadas.

Las inscripciones ya están abiertas y podrán realizarse hasta el próximo 10 de septiembre a través de la página web oficial del programa. Las dos lanzaderas comenzarán su actividad en septiembre y se desarrollarán hasta diciembre de 2026, en formato semipresencial.

En el caso de la ciudad de Badajoz se pondrán en marcha dos grupos, con capacidad para 20 participantes cada uno, alcanzando un total de 40 beneficiarios.

Así, uno de ellos estará dirigido a desempleados de entre 18 y 60 años, mientras que el segundo estará destinado al colectivo senior, dirigido a personas desempleadas mayores de 40 años, uno de los perfiles que encuentra mayores dificultades para acceder al mercado laboral.

El Ayuntamiento de Badajoz ha explicado en nota de prensa que participa en esta iniciativa mediante la cesión de los espacios municipales donde se desarrollarán las sesiones presenciales de ambas lanzaderas, además de colaborar en la difusión del programa para facilitar que llegue al mayor número posible de personas interesadas.

Los participantes recibirán el acompañamiento de especialistas en orientación laboral para diseñar un plan personalizado de búsqueda de empleo, actualizar su currículum, preparar entrevistas de trabajo y reforzar sus competencias profesionales y digitales.

Además, aprenderán a utilizar nuevas herramientas para la búsqueda de empleo, potenciarán el uso del teléfono móvil y de las redes sociales con fines profesionales, elaborarán mapas de empleabilidad y establecerán contacto con empresas.

De forma complementaria, realizarán una acción formativa orientada a conocer ocupaciones con alta demanda en Extremadura, favoreciendo tanto la mejora de su perfil profesional como una posible reorientación laboral.

Las Lanzaderas de Empleo se desarrollarán en modalidad semipresencial, combinando sesiones presenciales en las instalaciones cedidas por el Ayuntamiento de Badajoz con actividades y trabajo online.