VIVIENDA

El 8% de las viviendas vendidas en Badajoz y el 9% en Cáceres no estuvo ni una semana en el mercado

Según se desprende de los datos del portal inmobiliario idealista.

Redacción

Extremadura |

Venta y alquiler de viviendas
Venta y alquiler de viviendas | Agencias

El 8% de las viviendas que se vendieron en la provincia de Badajoz y el 9% en la de Cáceres a través de Idealista en el cuarto trimestre de 2025 no llevaba ni una semana en el mercado, en lo que se denomina 'venta exprés', según un estudio publicado por el portal inmobiliario.

Además, en Badajoz, el 23% tardó en venderse entre una semana y un mes; mismo porcentaje que entre uno y tres meses; el 30% entre tres meses y un año; y el 17% más de un año.

En el caso de Cáceres, el 17% tardó en venderse entre una semana y un mes; el 26% entre uno y tres meses; el 28% entre tres meses y un año; y el 20% más de un año.

En el caso de las capitales, en Badajoz el 8% de las viviendas tardó en venderse menos de una semana; el 32% entre una semana y un mes; el 21% entre uno y tres meses; el 20% llevaba entre tres meses y un año, y el 19% más de un año.

Mientras que en Cáceres, el 11% de las viviendas tardó en venderse menos de una semana; el 17% entre una semana y un mes; el 26% entre uno y tres meses; el 30% llevaba entre tres meses y un año, y el 16% más de un año.

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