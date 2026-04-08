El 78,6% de los extremeños valoran su estado de salud como bueno o muy bueno, el segundo indicador más alto del país

El 78,6 por ciento de la población en Extremadura valora su estado de salud como bueno o muy bueno en los últimos 12 meses (74 por ciento a nivel nacional), según los datos de la Encuesta de Salud de España del año 2023 publicados por el Instituto Nacional de Estadística.

Por sexos, el 83,8 por ciento de los hombres declaran tener un buen estado de salud o muy bueno, frente al 73,4 por ciento de las mujeres. Las comunidades autónomas con mayor porcentaje de personas que valoran buena o muy buena su salud son Comunidad Valenciana (79 por ciento) y Extremadura (78,6 por ciento). Por el contrario, Galicia (59,5 por ciento) y La Rioja (65,5 por ciento) presentan los menores valores.

Asimismo, las enfermedades o problemas crónicos de salud más frecuentes padecidos por la población de 15 y más años en Extremadura en los 12 meses anteriores a la encuesta han sido la hipertensión arterial (25,3 por ciento), el colesterol elevado (20,6 por ciento), la artrosis (16,9 por ciento), los dolores cervicales (16,2 por ciento) y, los dolores lumbares (14,9 por ciento).

De igual modo, según los datos publicados, el 4,9 por ciento de la población extremeña de 55 y más años (2,6 por ciento en España) no puede realizar alguna actividad básica de la vida diaria como alimentarse, asearse, vestirse, sentarse o levantarse.

Este porcentaje es superior en las mujeres (6,6 por ciento) sobre los hombres (3 por ciento). Además, el 11,2 por ciento realiza la actividad básica diaria con alguna dificultad (10,5 por ciento en España).

ASISTENCIA SANITARIA

Por otra parte, el 26 por ciento de la población de Extremadura acudió al médico de familia en las cuatro últimas semanas anteriores a la entrevista (en España el 27,5 por ciento). Las mujeres acuden con mayor frecuencia (31,7 por ciento frente al 20,2 por ciento de los hombres).

Respecto a las visitas al médico especialista, el 10,8 por ciento de la población ha acudido al médico en las cuatro últimas semanas anteriores a la entrevista (el 13,3 por ciento a nivel nacional).

Las mujeres también utilizan este servicio con mayor frecuencia (13,4 por ciento frente al 8 por ciento de los hombres).

También, al 33,5 por ciento de la población de 15 y más años se les administró la vacuna de la gripe en la última campaña en Extremadura (27 por ciento en España).

DETERMINANTES DE SALUD

De otro lado, el 54,3 por ciento de la población de Extremadura de 18 y más años está por encima del peso considerado como normal (55 por ciento a nivel nacional). Este problema se da en mayor medida entre los hombres (63,7 por ciento) que entre las mujeres (45,3 por ciento).

Al mismo tiempo, el 54,3 por ciento de las personas afirman comer fruta a diario en Extremadura (el 49,3 por ciento de los hombres y el 59,2 por ciento de las mujeres). Por su parte, el 7,2 por ciento de la población toma fruta de una a dos veces a la semana (8,7 por ciento en España).

El consumo de verduras es inferior al de fruta. El 10,4 por ciento de las personas afirman consumir verdura a diario (el 8,4 por ciento de los hombres y el 12,5 por ciento de mujeres).

FUMADORES

Por otro lado, en Extremadura el 21,5 por ciento de la población de 15 y más años afirma fumar a diario (16,6 por ciento en España), el 1,5 por ciento es fumador ocasional (2,6 por ciento a nivel nacional), el 24,2 por ciento se declara exfumador (España 20,7 por ciento), y el 52,8 por ciento nunca ha fumado (60 por ciento a nivel estatal).

Por sexo, el porcentaje de fumadores diarios es el 26,2 por ciento en los hombres y el 16,9 por ciento en las mujeres. Las comunidades con mayor porcentaje de fumadores diarios de 15 y más años en 2023 fueron Extremadura (21,5 por ciento), Comunitat Valenciana (21,2 por ciento) e Islas Baleares (20,9 por ciento).

Por su parte, los menores porcentajes se registraron en la ciudad autónoma de Ceuta y Cantabria (9,9 por ciento ambas), y en la ciudad autónoma de Melilla (11,2 por ciento).

Respecto al consumo intensivo de bebidas alcohólicas en el último año en Extremadura, el 8,1 por ciento de la población ha consumido menos de una vez al mes. Por sexos, lo hizo el 9,4 por ciento de los hombres y el 5,9 por ciento de las mujeres.

Cabe apuntar, finalmente, que se considera consumidor intensivo de alcohol a aquel hombre que consume en el intervalo de 4-6 horas más de 6 unidades de bebida estándar (60 gramos de alcohol puro), y a aquella mujer que consume más de cinco unidades de bebida estándar (50 gramos de alcohol puro) en el mismo tiempo.