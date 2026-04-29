El 57 % empresas extremeñas presenta riesgo medio o alto en ciberseguridad, según estudio

El 57 por ciento de las empresas extremeñas presenta un nivel de riesgo medio o alto en ciberseguridad, según un estudio realizado en el marco del programa CIBEREXT, una cifra que sugiere la necesidad de reforzar la protección digital en el tejido empresarial ante el aumento de amenazas en el entorno online.

Los datos proceden de una muestra de 118 empresas registradas en la plataforma pública CIBEREXT, integrada mayoritariamente por pymes y autónomos, por lo que el estudio ofrece una radiografía del estado de la ciberseguridad en este segmento empresarial, especialmente vulnerable por su menor capacidad técnica y de recursos.

En concreto, el análisis revela que un 7 por ciento de las empresas evaluadas se sitúa en un nivel de riesgo alto, mientras que un 50 por ciento presenta un riesgo medio, frente a un 43 por ciento que se encuentra en niveles bajos, lo que dibuja un escenario en el que “más de la mitad de las compañías requiere medidas de mejora en sus sistemas de seguridad”.

Estos resultados se han dado a conocer en el marco del encuentro ExtremaCiber Summit, celebrado en Cáceres este martes, donde el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, ha subrayado que la ciberseguridad “no es solo un asunto de expertos, sino un reto que afecta a toda la sociedad”.

El informe pone de manifiesto que la ciberseguridad se ha convertido en un elemento clave no solo desde el punto de vista tecnológico, sino también en la gestión diaria de las organizaciones, donde factores como la prevención, la formación y los hábitos digitales juegan un papel determinante.

Santamaría ha explicado que el programa ExtremaCiber se ha concebido como una iniciativa pública, gratuita y orientada a dar respuesta a problemas reales de empresas y ciudadanos, en un contexto de transformación digital “profunda” en Extremadura.

A través de este programa se han prestado ya 50 servicios especializados, que incluyen desde análisis de vulnerabilidades hasta pruebas técnicas avanzadas con el objetivo de ayudar a las empresas a mejorar su protección frente a amenazas digitales.

Además, el interés por la ciberseguridad sigue creciendo, como reflejan las más de 100 inscripciones en acciones formativas, las 182 solicitudes registradas para 40 plazas en el programa de formación —con más del 80 por ciento de resultados positivos— y la participación de más de un centenar de personas en el encuentro, junto a un “notable” alcance en redes sociales.