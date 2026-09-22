Unos 500 gaiteros de España e Irlanda y tamborileros extremeños se darán cita en Guadalupe

Unos 500 gaiteros pertenecientes a ocho bandas llegadas de distintos puntos de España e Irlanda y medio centenar de tamborileros extremeños, participarán en el I Encuentro Internacional de Gaitas que se celebrará el sábado 24 de octubre en la localidad cacereña de Guadalupe, bajo el lema 'Alma de piel y viento'.

Se trata de una iniciativa promovida por la asociación elgatoalagua, que organiza el Festival Irish Fleadh de Cáceres, que se ha celebrado este pasado fin de semana en la ciudad, y que busca con este encuentro de gaitas, flautas y tambores, difundir la música y los instrumentos tradicionales para que vuelvan a sonar en las calles de los pueblos de la provincia.

La Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento de Guadalupe apoyan este primer encuentro que nace con vocación de continuidad y que reunirá en el municipio a formaciones de Extremadura, Galicia, Asturias, Aragón, Madrid, Valladolid e Irlanda, entre otros lugares.

La presentación se ha celebrado este lunes en el Palacio de Mayoralgo de la Diputación de Cáceres y ha contado con la participación de la vicepresidenta Primera de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez Morán; el alcalde de Guadalupe, José Miguel Martín, y la directora del proyecto, Patricia Bravo, acompañados por representantes de la Asociación de Tamborileros y Gaiteros de Extremadura y de la banda irlandesa New Castle Pipe Band.

Patricia Bravo, ha explicado que el principal objetivo de 'Alma de piel y viento' es dar a conocer la gaita y reivindicar el protagonismo que este instrumento ha tenido en la historia musical de Extremadura. Para ello, el encuentro pondrá en diálogo distintas tradiciones vinculadas a la gaita, con la participación de músicos de Extremadura, Galicia, Asturias y otros territorios españoles, junto a intérpretes irlandeses de la gaita tradicional del país.

"Sacaremos a la luz la gaita de Extremadura", ha señalado Bravo, que ha destacado el carácter de intercambio cultural del encuentro y la oportunidad de poner en común conocimientos, técnicas y formas de entender un instrumento que, con diferentes variantes, forma parte de la identidad musical de numerosos territorios.

El proyecto nace además, ha apuntado Bravo, de un trabajo de investigación que se viene desarrollando desde hace tiempo y que apunta a la presencia de músicos y bandas de gaitas irlandesas en Extremadura en torno a 1937, así como a un viaje que realizaron entonces hasta Guadalupe. Este vínculo histórico está precisamente en el origen de la elección de la localidad para celebrar este primer encuentro internacional, según ha explicado Bravo.

MÚSICA, TALLERES, PASACALLES Y CONCIERTOS

El programa combinará encuentros y talleres entre músicos, espacios de intercambio y divulgación, pasacalles y actuaciones en distintos puntos del casco histórico de Guadalupe. Las cuatro grandes tradiciones protagonistas serán la gaita extremeña, la gaita gallega, la gaita asturiana y la 'uilleann pipe' irlandesa, en un programa que busca mostrar sus diferentes sonidos, técnicas y evoluciones y, al mismo tiempo, poner de manifiesto los vínculos existentes entre ellas.

Participarán en el encuentro las bandas Novos Ventos, de Galicia; Talisker, de Madrid; Banda de Gaitas El Centru, también de Madri; Banda de Gaitas Aragonesas, de Zaragoza; Banda de Gaitas Nivaria, de Valladolid; Banda de gGitas de Ortigueira, y la Newcastle Pipe Band de Irlanda, así como una representación de unos 50 tamborileros extremeños.

Todos ellos convertirán las calles y plazas de Guadalupe en un gran escenario abierto, con actuaciones itinerantes y conciertos que culminarán en encuentros conjuntos de las distintas agrupaciones.

A mediodía, y gracias a la colaboración de las asociaciones de mujeres de Guadalupe, habrá una degustación de comida típica extremeña, para continuar por la tarde con un concierto del joven gaitero madrileño Jesús Castillo. La jornada se complementa con mesas redondas para seguir conociendo más sobre el mundo de las gaitas.

Por un lado habrá una mesa redonda que liderarán los gaiteros Germán Ruiz y Rubén Cantalapiedra, que invitarán a los directores de las bandas a poner en común el trabajo que se hace anualmente para que no se pierda esta tradición musical. También se contará con la gran aportación histórica y de enseñanzas que tiene Juan Carlos Duque, "ese gran cerebro que sabe tanto de la flauta del tamboril", ha dicho Bravo.

"Él va a estar con nosotros, nos va a hablar de la historia de la flauta y el tamboril, y vamos a intentar que mientras él esté hablando podamos ver cómo se fabrica una flauta o un tamboril, podamos tallarlo y que la gente pueda ver cómo se realiza nuestro instrumento", ha explicado la directora del encuentro. La jornada continuará con pasacalles y concluirá con la actuación del grupo asturiano Felpeyo.

Se prevé la participación de entre 400 y 500 músicos, aunque el carácter abierto de la iniciativa permitirá que se incorporen a ella todos aquellos músicos que quieran formar parte de esta primera gran cita internacional en torno a la gaita, como ha reiterado Patricia Bravo.