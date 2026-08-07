El 5% de las viviendas vendidas entre abril y junio en Badajoz y el 7% en Cáceres estuvo menos de una semana anunciada

El 5 por ciento de las viviendas que se vendieron a través de Idealista durante el segundo trimestre de 2026 en Badajoz y el 7 por ciento en Cáceres no llevaba ni una semana en el mercado, en lo que se denomina 'venta exprés', según un estudio publicado este jueves por el portal inmobiliario.

De acuerdo con la información de idealista, otro 19 por ciento de viviendas en Badajoz tardó en venderse entre una semana y un mes; un 28 por ciento entre uno y tres meses; el 37 por ciento llevaba entre tres meses y un año, y el 11 por ciento más de un año.

En el caso de Cáceres, un 19 por ciento de viviendas tardó en venderse entre una semana y un mes; un 23 por ciento entre uno y tres meses; el 40 por ciento llevaba entre tres meses y un año, y el 13 por ciento más de un año.

En el conjunto del país, el 7 por ciento de las viviendas que se vendieron a través de idealista durante el segundo trimestre de 2026 no llevaba ni una semana en el mercado.