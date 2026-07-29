La 44ª edición del Festival Internacional de la Sierra reunirá en Fregenal a miles de visitantes en torno a un centenar de actividades

El 44º Festival Internacional de la Sierra, una cita declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, se celebrará en la localidad pacense de Fregenal de la Sierra del 31 de julio al 15 de agosto, cuando volverá a reunir a miles de visitantes en torno a más de un centenar de actividades culturales, gastronómicas, patrimoniales y folklóricas.

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, ha participado este martes en la presentación de esta nueva edición del Festival Internacional de la Sierra, del que ha destacado que constituye "una de las grandes referencias culturales de Extremadura y un magnífico ejemplo de cómo la cultura debe ser accesible para todos y actuar como motor de desarrollo de nuestros territorios".

Organizado por el Grupo Folklórico Los Jateros y por el Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, el festival combina la puesta en valor del patrimonio cultural extremeño con el intercambio cultural que propicia la participación de grupos folklóricos llegados de distintos lugares del mundo.

En este sentido, León ha subrayado que uno de los rasgos más distintivos del 'Festisierra' es su capacidad para convertir a Fregenal de la Sierra en un espacio de convivencia internacional. Así, durante dos semanas, la localidad acogerá manifestaciones culturales procedentes de lugares tan diversos como la Polinesia, Indonesia, distintos países de Sudamérica y el vecino Portugal, que compartirán escenario con las tradiciones extremeñas.

Asimismo, ha destacado el impacto social y económico de una cita que, durante 16 días, dinamiza la actividad de la localidad y atrae a numerosos visitantes, favoreciendo la actividad de la hostelería, el comercio y los servicios. "Festivales como este demuestran que la cultura también genera oportunidades, impulsa la economía local y contribuye al desarrollo de nuestros municipios", ha afirmado.

ACTIVIDADES PARA TODOS

La programación de esta edición ha sido diseñada para todos los públicos, con actividades dirigidas a diferentes generaciones y perfiles, reforzando el carácter inclusivo y participativo que ha caracterizado históricamente al Festival Internacional de la Sierra, según indica en nota de prensa la Junta.

En la presentación también han participado la alcaldesa de Fregenal, María Agustina Rodríguez, y el miembro del grupo folklórico Los Jateros, Javier González, quienes han agradecido la colaboración de las administraciones públicas, entidades patrocinadoras y voluntarios que hacen posible cada año la celebración del festival.

Rodríguez ha invitado además a todos los turistas que les visitan a vivir esta experiencia que fusiona la cultura con el folklore y con la gastronomía y a disfrutar de la hospitalidad de los frexnenses. Por su parte, González ha detallado que durante estas dos semanas hay previstas más de 100 actividades para todos los públicos.