Unas 30.000 personas están diagnosticadas de deterioro cognitivo en Extremadura, 21.000 de ellas de Alzheimer

Extremadura cuenta con unas 30.000 personas afectadas de deterioro cognitivo, de las cuales 21.000, un 70 por ciento, son de Alzheimer, como ha señalado el presidente de la Asociación Extremeña de Familiares de Personas con Alzheimer y otras enfermedades afines (Afaex), Ramón Hernández, durante su intervención en el Ayuntamiento de Badajoz en un acto con motivo del día mundial de esta enfermedad, que se conmemora este lunes 21 de septiembre.

En el mundo se calcula que los afectados podrían alcanzar los 35 millones y en España entre 1 y 1,2 millones, aunque se debe tener en cuenta que muchas veces la enfermedad no está diagnosticada por no haber acudido a los medios adecuados, ante lo que ha detallado que suele afectar a los mayores de 65 años y principalmente a las mujeres.

En su intervención, Ramón Hernández ha aseverado que este año celebran su 30º aniversario como asociación y ha recordado cómo entonces un pequeño grupo de familias "movidas por la incertidumbre decidieron que no podían ni debían enfrentarse al laberinto del Alzheimer en soledad", comprendiendo que necesitaban "aunar fuerzas en esta dura lucha contra el olvido".

Aquel proyecto que comenzó como "una ilusión de cimientos muy humildes", hoy es una realidad que les llena de "orgullo", y este espíritu de cooperación alimentado por las distintas juntas directivas que les han precedido ha impregnado a todos los que pasan por esta entidad que empezó con un grupo de voluntarios, mientras hoy está sostenida por más de 40 profesionales especializados en atención a personas con alzheimer y enfermedades afines, una decena de voluntarios, siete miembros de la directiva y unos 600 socios de Afaex.

En esta asociación, como ha explicado, entienden que cuidar no es solo es ofrecer "buenos" recursos para los afectados, dado que también es "crucial" apoyar a quien cuida desde el conocimiento y la cualificación necesaria, con todos los recursos precisos y facilitando un cuidado de calidad, a la vez que se trata de "sostener el impacto emocional de este diagnóstico" y de ofrecer "alivio al dolor invisible del familiar, poniendo a su disposición un refugio donde compartir la carga".

Gracias a este esfuerzo, han alcanzado los más de 5.000 beneficiarios atendidos, según cifras de la memoria de 2025 y entre usuarios, familiares o participantes en talleres, charlas u otros actos de Afaex, que ofrece un abanico de apoyos gratuitos o subvencionados que van desde la atención jurídica, social y psicológica, a servicios a domicilio o centros de día, a la vez que ha puesto el foco en que cada año ven cómo se incrementan las listas de espera y aumenta "significamente" el número de nuevos afectados.

Así, ha reconocido que la necesidad de apoyo es "enorme" y los recursos "escasos", de ahí que necesiten sumar fuerzas e incorporar nuevos socios, a la par que se suman a la Confederación Española de Alzheimer para levantar la voz y recalcar que "el no ya no es respuesta" y que no pueden aceptar que, tras la aprobación por la Agencia Europea del Medicamento de innovaciones capaces de ralentizar, "que no curar", la evolución de la enfermedad, hayan pasado más de 525 días "perdidos" en debates administrativos y "excusas presupuestarias".

"Cada día que pasa sin una respuesta pública es una oportunidad que se le arrebata a quien aún hoy está a tiempo de conservar sus recursos y autonomía", ha remarcado, junto con que aspiran a un modelo en el que la equidad "sea la forma y la norma" y donde ni el lugar o las posibilidades económicas supongan "una brecha" en el acceso al diagnóstico o a los tratamientos disponibles.

Por último, Ramón Hernández ha invitado a participar en las actividades organizadas para este día, como la marcha solidaria entre la Residencia DomusVi y la Plaza de España celebrada este lunes o el desayuno solidario previsto para el miércoles, junto a campeonatos de petanca o la ruta urbana 'Recordando mi ciudad'.