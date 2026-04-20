El 22,77% de alumnos de 1º de Bachillerato están matriculados en la asignatura de IA

La Junta de Extremadura ha destacado que el 22,77% de los alumnos de primero de Bachillerato están matriculados en la asignatura de Inteligencia Artificial (IA), frente a los que escogen una segunda lengua extranjera o materias propias de la modalidad.

Así lo ha trasladado la secretaria general de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, María del Pilar Pérez, durante la inauguración del XXIII Encuentro Regional de Ampas que se desarrolla este sábado en Cáceres con la temática 'Salud mental en tiempos de IA', y que ha sido convocado por la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros Públicos (Freampa).

La secretaria general de Educación ha afirmado que la digitalización es algo que "no se puede evitar". "Ya ha llegado, nos ha arrollado y lo que tenemos que hace es, ya que tiene muchas cosas positivas, aprovecharlas", considera. Así, cree que, para luchar contra el consumo abusivo o el mal uso y sus repercusiones negativas sobre los menores, "tenemos que estar todos".

Ha resaltado que, con la presencia en esta jornada de la Consejería de Educación en la jornada, la Junta traslada su apoyo y su reconocimiento tanto a la Freampa como a las asociaciones que la conforman, así como también trasladar el mensaje de que no están "solos".

De este modo, ha recordado que la consejería, con la colaboración de las familias, limitó en 2024, a través de una instrucción, el uso de los dispositivos electrónicos en los centros educativos. "También es nuestra responsabilidad hacer y enseñarles a ellos ese uso responsable de las nuevas tecnologías y, en este caso, de todos los recursos que nos ofrece la digitalización. En los centros educativos los docentes son los primeros también que se están formando para poder educar a los alumnos o utilizar las herramientas digitales para mejorar la calidad de la educación", ha apuntado.

Ha explicado que ya hay cerca de 10.000 alumnos en los centros educativos de la región que imparten materias relacionadas con contenidos digitales, de oferta propia a iniciativa de los propios docentes y autorizadas por la Consejería de Educación, para avanzar en esos conocimientos por parte de los alumnos de cuáles son los beneficios y las ventajas, pero también los riesgos en el uso de todas las herramientas digitales.

En este contexto en el que ha apuntado que hay casi un 23% de alumnos que imparten asignaturas relacionadas con la IA: "Ellos mismos saben que también es necesario formarse en el uso de la IA por los riesgos que se pueden correr", ha señalado la secretaria general de Educación de la Junta de Extremadura.

Por otro lado, Pérez ha expresado la convicción de la administración regional de la importancia de las familias en la educación. "La educación es algo muy complejo, tiene tantas dimensiones, tiene tantas variables. Cada vez se está convirtiendo en algo más complicado, precisamente por la erupción de los adelantos tecnológicos, por la digitalización, que, como no colaboremos todos y no rememos todos en la misma dirección, es imposible conseguir el objetivo", ha señalado.

Así, cree que hay que "invertir todos los esfuerzos que sean necesarios" en conseguir el máximo desarrollo de todas las capacidades y de todas las habilidades de los menores, pero, sobre todo, "que sean buenas personas".

A la par, ha defendido la necesidad de trabajar conjuntamente para que los niños alcancen un grado de bienestar emocional que "les haga ser felices. "Yo creo que eso es lo fundamental", ha comentado. Para ello, ha agregado, la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional pone herramientas a disposición de los docentes y de las familias.