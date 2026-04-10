Unas 18.000 personas asistirán este sábado al concierto de Fito & Fitipaldis en Cáceres en el recinto ferial

El concierto de Fito y su banda Fitipaldis congregará en el recinto ferial de Cáceres a unas 18.000 personas en el concierto previsto para este sábado, 11 de abril, en lo que será una de las citas musicales más multitudinarias de la capital cacereña en los últimos años.

Con las entradas agotadas, el músico bilbaino llega por cuarta vez a la ciudad, en esta ocasión dentro de su gira 'Aullidos Tour' con la que ofrecerá 38 conciertos en 26 ciudades. El 11 de junio de 2022 actuó en el recinto hípico donde congregó a unas 8.000 personas, y ahora el concierto será en el propio ferial con 10.000 asistentes más que hace cuatro años.

Las puertas se abrirán a las 19,30 horas y el concierto comenzará a las 21,30 horas con la previsión de que concluya dos horas más tardes, hacia las 23,30 horas, según ha explicado este jueves en rueda de prensa la concejala de Festejos del Ayuntamiento de Cáceres, Soledad Carrasco, que ha afirmado que "se trata de un evento de primer nivel que ha generado una grandísima expectación a nivel nacional".

"Esto demuestra una vez más la capacidad de Cáceres para acoger grandes giras y atraer propuestas musicales de referencia que generan gran impacto en la ciudad como ya lo es este concierto con la alta ocupación hotelera para este fin de semana", ha explicado la concejala que ha invitado a cacereños y visitantes a que conviertan la ciudad "en un espacio de encuentro y de disfrute".

Para facilitar el acceso al recinto ferial y garantizar la seguridad se va a habilitar un servicio especial de autobuses con una línea de ida y vuelta desde el Parque José María Saponi, situado en la avenida de Alemania hasta el recinto ferial con una capacidad de 140 pasajeros.

El servicio de bus comenzará a partir de las 19,30 horas y el servicio estará activo hasta la una de la madrugada para garantizar la vuelta de todos los que quieran utilizar el transporte público. Se contará con dos autobuses articulados y el servicio irá a demanda por lo que se podrá incrementar en caso de verlo necesario.