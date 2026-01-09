Unas 12.000 personas y 1.000 caballos con sus jinetes participarán en 'La Encamisá' de Navalvillar de Pela el 16 de enero

Unas 12.000 personas y unos 1.000 caballos con sus jinetes participarán el próximo día 16 de enero en 'La Encamisá' de la localidad pacense de Navalvillar de Pela, Fiesta de Interés Turístico Regional que contará en esta ocasión con Paula Baviano como tamborilera.

En honor a San Antón Abad, patrón de la localidad, el origen de esta fiesta se remonta a la Edad Media cuando, según la leyenda, un ejército árabe tenía intención de invadir el pueblo.

Los peleños estaban en inferioridad, pero utilizaron el ingenio y les hicieron creer que contaban con una férrea defensa, para lo cual encendieron hogueras y cabalgaron haciendo sonar tambores, cencerros y campanillas, además de ataviarse con amplias camisas blancas y gorros puntiagudos para parecer gigantes. Así, los árabes huyeron creyendo que había un ejército numeroso.

Estos hechos se conmemoran cada año en una fiesta que arranca a las 19,55 horas con el pregón y a las 20,00 horas con la celebración en sí, que se prolonga durante unas tres horas, el tiempo que tardan la bandera y el tambor en dar tres vueltas al recorrido de la carrera, además de 21 puntos de hogueras con retamas y leña, esta última recogida por la mañana en un acto que cada vez es más multitudinario.

La diputada de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo de la Diputación de Badajoz, Ana Belén Valls, y el alcalde de Navalvillar, Francisco Javier Fernández, han presentado 'La Encamisá', junto al mayordomo de la Asociación de Cofrades de San Antonio Abad, Juan Carlos Masa, y Paula Baviano, elegida por unanimidad tras una audición a ciegas y que muestra su "ilusión" y el "orgullo" que le supone ser tamborilera, lo que implica anunciar la fiesta del 6 al 15 de enero haciendo el tradicional recorrido de la carrera tocando el tambor a las 8,00 y 17,00 horas.

En su intervención, Ana Belén Valls ha felicitado que esta celebración cumple 40 años como Fiesta de Interés Turístico Regional, y ha destacado que supone la mayor concentración de caballos a nivel regional, así como una de las "más originales", tradicionales e importantes de la provincia y la región a nivel tanto turístico como cultural, y que "no deja indiferente a nadie".

De 'La Encamisá', ha señalado que su celebración coincide con la jornada del viernes, víspera de San Antón y motivo por el cual atraerá a un gran número de visitantes de dentro y fuera de la región, y que "el tiempo volverá a detenerse" para trasladar a un pasado legendario que llena las calles de la localidad de personas, jinetes y caballos con sus característicos atuendos, que incluyen los gorros puntiagudos o la manta de madroños, y una convivencia en la que se comparte vino de pitarra y biñuelos con la participación de la mayoría de los vecinos.

Al mismo tiempo, Francisco Javier Fernández ha agradecido la colaboración de la Diputación de Badajoz y la implicación de la mayoría de los vecinos del pueblo y especialmente a la Cofradía de San Antón Abad, organizadora de los actos junto al ayuntamiento y que en esta ocasión cuenta con un nuevo mayordomo y una nueva junta directiva.

Desde el consistorio, ha explicado, colaboran en el plano económico, logístico, limpieza o seguridad, esta última de la mano de Cruz Roja con un dispositivo de entre 35 y 40 personas, mientras que el "peso más importante" de los preparativos y la organización los lleva la cofradía. También se ha referido a la tamborilera de este año, Paula, y ha destacado que para cualquier chaval de la localidad ejercer esta función es un motivo de alegría y orgullo y que desde hace 10 años han sido chicas quienes lo han llevado a cabo.

A su vez, Juan Carlos Masa ha dado las gracias a la diputación y al ayuntamiento por su colaboración con esta fiesta que este año coincide con viernes, por lo que esperan más asistentes y ante lo que ha precisado que serán entre 10.000 y 15.000 participantes y un millar de caballos, a la par que ha reconocido que están "un poquito nerviosos" por el hecho de que pueda transcurrir con normalidad y no haya grandes aglomeraciones ni accidentes, dado que el recorrido atraviesa calles antiguas y estrechas del Casco Antiguo del pueblo.

Asimismo, ha explicado que este año se han encargado más litros de vino y biñuelos, en concreto tienen previstos 4.000 litros de vino y unos 750 litros de biñuelos (se mide por la cantidad de aceite de oliva empleado), un dulce tradicional que se reparte entre los asistentes. Otro de los elementos destacados de esta fiesta, ha recordado, es la vestimenta típica de San Antón, con botas camperas, pantalón negro, faja negra, camisa blanca, pañuelo multicolor y el característico gorro puntiagudo.

Finalmente y ante la intención de Navalvillar de Pela de que las mantas de madroños y los gorros puntiagudos típicos de esta fiesta también conocida como 'Carrera de San Antón' sean declarados Bien de Interés Cultural (BIC), el alcalde ha recordado que así lo anunciaron el pasado año en esta misma presentación, en aras de concurrir con un expediente completo a la Junta de Extremadura e intentar "proteger" esta celebración y darle un mayor énfasis en su parte cultural incluyendo el citado elemento textil.

Hace dos o tres meses, ha incidido, les llegó un escrito de la Consejería de Cultura anunciándoles que el expediente se había iniciado y se estaba tramitando "con total normalidad", y hasta la fecha no les han pedido ningún tipo de documentación extra para aportar a ese futuro expediente de declaración, por lo que están a la espera.