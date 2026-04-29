El 112 Extremadura activa este miércoles la alerta amarilla por lluvias y tormentas en varias comarcas cacereñas

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura activará la alerta con nivel amarillo por lluvias y tormentas en las zonas del norte de Cáceres y en las comarcas del Tajo, Alagón, Villuercas y Montánchez en la provincia cacereña desde las 12,00 hasta las 22,00 horas de este miércoles, 29 de abril.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) la precipitación acumulada en una hora podría alcanzar los 15 litros por metro cuadrado, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento. Además, las tormentas podrán ir acompañadas de rachas fuertes o muy fuertes y ocasionalmente granizo.

Asimismo, el 112 de Extremadura mantiene activada este martes, 28 de abril, la alerta amarilla por lluvias y tormentas, desde las 15,00 hasta las 22,00 horas, en toda la región.

Según la Aemet, este fenómeno meteorológico adverso podría dejar una precipitación acumulada en la comunidad autónoma de 15 litros por metro cuadrado en una hora, con un índice de probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento, y las tormentas podrán ir acompañadas de rachas fuertes o muy fuertes y ocasionalmente granizo, apunta en nota de prensa la Junta.

Así, el 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariados de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su ayuntamiento para que revisen bajadas de agua de los tejados, acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstaculizar el paso del agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de su localidad. Y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía en general se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos. En casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua. En caso de necesidad, se recomienda contactar con el 112.