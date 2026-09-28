El 112 activa la alerta amarilla por lluvias y tormentas para este lunes en toda Extremadura salvo en Villuercas y Montánchez

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha activado para este lunes la alerta amarilla en gran parte de la región por la previsión de lluvias y tormentas, con posibilidad de granizo.

La alerta afecta a la mayoría de zonas de Extremadura, ya que a excepción de la Siberia Extremeña y Villuercas y Montánchez, el resto de la región estará en aviso amarillo desde las 14:00 horas hasta las 22:00 horas.

En las Vegas del Guadiana, Barros y Serena y la zona Sur de la provincia de Badajoz, así como en el norte de Cáceres, la zona de Tajo y Alagón y la Meseta cacereña se esperan precipitaciones acumuladas de 15 milímetros en una hora. En estas mismas zonas se prevén tormentas fuertes, con probabilidad de granizo y sin descartar rachas muy fuertes.

RECOMENDACIONES

Ante estas previsiones, se recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su Ayuntamiento para que revisen bajadas de agua de los tejados, acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstaculizar el paso del agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de su localidad, además de prestar especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía en general se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos. En casa, se aconseja mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua. Y en caso de necesidad ponerse en contacto con el 112.