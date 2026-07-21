El Patronato de la Fundación Yuste aprueba las cuentas y la Memoria de Actividades de 2025

El Patronato de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste ha aprobado este lunes las cuentas anuales y la Memoria de Actividades correspondientes al ejercicio 2025 en una reunión telemática celebrada bajo la presidencia de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola Martín.

Durante 2025, la Fundación Yuste llevó a cabo más de un centenar de actividades vinculadas al cumplimiento de sus objetivos, consolidando su programación y reforzando su presencia como espacio de encuentro, reflexión, conocimiento y cooperación.

Entre las acciones desarrolladas destacó el XVIII Premio Europeo Carlos V que recayó en el ex Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell. El programa formativo Campus Yuste continuó su consolidación como un referente internacional donde se citan jóvenes, expertos y académicos llegados de distintas latitudes para analizar y debatir sobre Europa, América Latina y los desafíos globales.

Otra de las apuestas importantes de la Fundación Yuste es la Escuela de Guadalupe, iniciativa que promueve el diálogo, el conocimiento y la cooperación entre Extremadura, Europa e Iberoamérica. Asimismo, la Fundación puso el foco en la investigación a través de las Becas Europeas de Investigación y Movilidad y con el Premio de Investigación a Tesis Doctorales Iberoamericanas.