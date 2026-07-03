El desfile 'Micropaisajes' llevará arte, naturaleza y moda sostenible al Museo Romano de Mérida el próximo 7 de julio

El desfile 'Micropaisajes' se celebrará el 7 de julio en la sede del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida.

Se trata un proyecto de arte, naturaleza y moda sostenible que dará lugar a "un lenguaje artístico compartido", impulsado por 13 diseñadores y artesanos textiles de Extremadura y Portugal.

En este desfile se presentará un look creado por cada diseñadora, con estampados botánicos e inspirados en personajes, símbolos o motivos del mundo grecorromano, así como en los paisajes de Extremadura y Portugal.

Se trata de una iniciativa enmarcada en las actividades de la 72ª edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida, que comenzará a las 21,00 horas y con entrada libre hasta completar aforo.

Los 13 participantes del proyecto son Águeda Valle Upcycling, Alba García, Bohonadas Crochet, Brave-of, Carmela Caramela, Carmen Fabrics & Papers, Carmen López de Haro, Claro Concepto, Garrules Estudio, María Engo, Marinetti Project, Patty Gruart y Sensihemp.

La presentación del desfile ha contado con la participación del director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Jesús Cimarro; la delegada de Patrimonio Arqueológico y Museos, Pilar Amor; la diseñadora del proyecto, Carmen Fernández; y las participantes Patty Gruart, Victoria Nogales y Marta Gómez.

La diseñadora del proyecto, Carmen Fernández ha explicado que el proyecto parte del trabajo botánico-textil de Carmen Fabrics & Papers, con el objetivo de "teñir de naturaleza la diversidad creativa de cada autora", "de modo que cada diseñadora aporta su propio 'micropaisaje' inspirado en el mundo grecorromano y en los paisajes de Extremadura y la Raya portuguesa".

Además, ha indicado que esta colección utiliza los colores, las formas y las texturas de la naturaleza para "explorar la memoria, la identidad y el paisaje emocional de cada creadora", que nace desde la colaboración entre diseñadoras, estampadora y naturaleza, "dando lugar a un lenguaje artístico compartido".

Fernández ha manifestado su satisfacción ante la acogida y el apoyo del proyecto por parte del Festival de Teatro Clásico de Mérida, "un proyecto que viene desde la propia naturaleza y que se transforma en tejido", y que permite desarrollar una propuesta colaborativa con señas de identidad propias.

UNIÓN DE MODA Y ARTE

En este sentido, Victoria Nogales, participante del proyecto, ha explicado que su propósito ha sido crear "una experiencia inmersiva" en la que cada decisión creativa "creen una atmósfera común y formen parte del mismo universo para narrar una misma historia".

Asimismo, su compañera Marta Gómez ha destacado la unión de la moda y el arte en Extremadura, con el objetivo de que "la ciudadanía luzca las prendas que se presentarán en el desfile y valore el trabajo que hay detrás, muchas veces poco visible".

De igual modo, Patty Gruart, integrante del proyecto, ha agradecido a Carmen Fernández la iniciativa y su creatividad, así como la oportunidad brindada por el Museo y el Festival para poner en escena sus diseños.

Por su parte, el director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Jesús Cimarro, ha subrayado que esta iniciativa "vuelve a demostrar que el mundo clásico sigue siendo una fuente inagotable de inspiración para la creación artística contemporánea".

Cimarro también ha destacado que el Festival es un "espacio de encuentro entre las distintas disciplinas", en el que el "patrimonio dialoga con la innovación, la tradición inspira nuevas formas de expresión y la cultura continúa construyendo desde la colaboración".

A su vez, la delegada de Patrimonio Arqueológico y Museos del Ayuntamiento de Mérida, Pilar Amor, ha expresado que "la moda es diseño, artesanía y una forma de expresión y de participación en la vida social y colectiva", y ha agradecido que desde el festival y el museo hayan sido conscientes de estas dimensiones, algo que también valora el consistorio.