El ayuntamiento renueva por una quinta edición Impulsa Empleo Joven con formación en fibra óptica y prácticas en empresas

El Ayuntamiento de Mérida colabora con la ONG internacional Ayuda en Acción en la quinta edición de su programa gratuito de empleabilidad Impulsa Empleo Joven, que arranca este mes de julio e incluye la formación técnica en “Instalación de Fibra Óptica” con prácticas no laborales en empresas del sector.

El programa Impulsa Empleo Joven se desarrolla en Extremadura, en las ciudades de Almendralejo y Mérida, como una herramienta dirigida a la juventud que ofrece orientación, formación con prácticas no laborales y conexión con empresas del entorno, favoreciendo una mejor integración en el mercado de trabajo mediante la adquisición de herramientas y capacidades para el empleo.

El programa se compone de un itinerario formativo que incluye orientación laboral individualizada, formación en competencias para el empleo y conexión con las empresas del entorno.

Además, las personas participantes podrán cursar la formación técnica en “Instalación de Fibra Óptica”, que incluye prácticas no laborales en empresas del sector.

En ediciones anteriores, las personas participantes recibieron formación y realizaron prácticas en especialidades como “Carnet de carretillas elevadoras”, “Plataformas elevadoras y trabajos en altura”, “Electromecánica y soldadura”, “Montaje de muebles y carpintería” y “Monitor/a en ocio y tiempo libre”.

Desde su puesta en marcha, Impulsa Empleo Joven ha desarrollado cuatro ediciones en Mérida, en las que han participado más de 96 jóvenes, de los que un 43 por ciento ha conseguido un empleo.

IMPULSA EMPLEO JOVEN EN MÉRIDA

Este programa gratuito acompaña a la juventud de Mérida y su comarca en el proceso de búsqueda de empleo mediante un itinerario que incluye acompañamiento individualizado, formación competencial en habilidades blandas y formación con prácticas no laborales.

Impulsa Empleo Joven está dirigido a jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 29 años que no se encuentren estudiando ni trabajando y estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Además, en Extremadura, el programa cuenta con la financiación de la Junta de Extremadura con cargo a la asignación tributaria del IRPF para otros fines de interés social, el apoyo de la Fundación "la Caixa" y la colaboración de los ayuntamientos de Mérida y Almendralejo.

Este programa de Ayuda en Acción se enmarca en la convocatoria del programa del Fondo Social Europeo Plus para el periodo 2021-2027, a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El Ayuntamiento de Mérida reafirma su compromiso con el fomento del empleo juvenil y la colaboración con entidades y programas que contribuyan a mejorar la empleabilidad de la juventud, facilitando su acceso a oportunidades formativas y laborales en nuestra ciudad.